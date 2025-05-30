Τα μέλη ενός μουσικού συγκροτήματος βρέθηκαν δολοφονημένα από καρτέλ στη βορειοδυτική πολιτεία Ταμαουλίπας του Μεξικού, που γειτονεύει με τις ΗΠΑ.

Οι πέντε άνδρες που αρχικά ανακοινώθηκε πως αγνοούνταν, 20 ως 40 ετών, είχαν πάει την Κυριακή σε μπαρ στην παραμεθόρια πόλη Ρεϊνόσα για να παίξουν «norteñas». Και οι 5 βρέθηκαν τελικά νεκροί, όπως επιβεβαίωσαν χθες Πέμπτη οι τοπικές εισαγγελικές αρχές.

Εννιά άνθρωποι έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για να εξακριβωθούν οι «συνθήκες υπό τις οποίες δολοφονήθηκαν τα μέλη του συγκροτήματος Fugitivo», δήλωσε ο εισαγγελέας της πολιτείας Ταμαουλίπας, ο Ίρβινγκ Μπάριος.

Τα τραγούδια του είδους norteñas είναι εμβληματικά της παραδοσιακής μουσικής της μεξικανικής επαρχίας (κιθάρα, ακορντεόν, κοντραμπάσο) και θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ξαδέρφια του είδους της πόλκας, σύμφωνα με ειδικούς.

Το συγκρότημα Fugitivo είχε αρκετές εκατοντάδες ακροάσεις σε μηνιαία βάση στην πλατφόρμα Spotify.

Η Ταμαουλίπας θεωρείται προπύργιο εξαιρετικά σκληρών μαφιών, ανάμεσά τους του Καρτέλ του Κόλπου, που πιθανόν βρίσκεται πίσω από την απαγωγή και τον φόνο των μουσικών.

Το Καρτέλ του Κόλπου συγκαταλέγεται στις οκτώ συμμορίες της Λατινικής Αμερικής – ανάμεσά τους έξι μεξικανικές– που εγγράφτηκαν τον Φεβρουάριο από την κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στη μαύρη λίστα των ξένων «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Τα καρτέλ απαγάγουν μουσικούς για να τους γράφουν "narcocorridos"

Οι 5 καλλιτέχνες είχαν ειδοποιηθεί να πάνε να παίξουν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης. Αλλά, όταν έφθασαν στη Ρεϊνόσα, διαπίστωσαν πως το σημείο που τους είχε υποδειχτεί δεν ήταν παρά άδειο οικόπεδο, σύμφωνα με μέλη των οικογενειών των θυμάτων, που ειδοποίησαν τις αρχές για την εξαφάνισή τους.

Αδελφή ενός από τους μουσικούς, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι δέχθηκε τηλεφωνικές κλήσεις αγνώστων που την εκβίασαν μετά την εξαφάνισή τους.

Είπε ακόμη πως ανέφερε στις αρχές την κλοπή δυο αυτοκινήτων που ανήκαν στα μέλη του συγκροτήματος.

Μουσικοί στο Μεξικό γίνονται συχνά στόχοι απειλών εγκληματικών οργανώσεων. Κάποιοι από αυτούς πληρώνονται για να συνθέσουν και να ερμηνεύσουν τραγούδια που εξυμνούν μέλη των καρτέλ, τα περιβόητα narcocorridos.

Ορισμένες πόλεις έχουν απαγορεύσει τα narcocorridos.

Άλλοι μεξικανοί καλλιτέχνες, ανάμεσά τους γνωστοί διεθνώς, όπως το παραδοσιακό συγκρότημα Los Ángeles Azules και ροκ συγκροτήματα όπως τα Molotov και Café Tacvba έχουν βρεθεί επίσης στο στόχαστρο κακοποιών, αλλά στις δικές τους περιπτώσεις επρόκειτο απλά για κλοπές εξοπλισμού και μουσικών οργάνων.

Η πρόεδρος Κλαούδια Σέινμπαουμ έχει πει πως θα προτιμούσε «το Μεξικό να τραγουδάει για την ειρήνη και κατά των εξαρτήσεων» και θα πρότεινε να γίνει διαγωνισμός για αυτό που θα προσέλκυε κοινό 18-34 ετών.

Στον διαγωνισμό αυτόν έχουν εγγραφτεί για να πάρουν μέρος σχεδόν 6.000 άνθρωποι, δήλωνε στις αρχές του μήνα η γραμματέας (σ.σ. υπουργός) Πολιτισμού Κλαούδια Κουριέλ. Κατά την επίσημη παρουσίαση, ο διαγωνισμός έχει σκοπό να αναδειχθούν νέες «αφηγήσεις», ιδίως για «την αγάπη» και την έλλειψή της αλλά και για το «μεγαλείο του Μεξικού».

