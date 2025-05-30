Από θαύμα σώθηκε ένας άνδρας στην Αλάσκα, που παρέμεινε παγιδευμένος για τρεις ώρες κάτω από βράχο βάρους 318 κιλών με το πρόσωπο του μέσα σε παγωμένο ρυάκι. Ο 61χρονος άνδρας εκτός από την τύχη στο πλευρό του είχε και τη σύζυγό του η οποία αντέδρασε άμεσα. Κράτησε το κεφάλι του πάνω από το νερό για να αποτρέψει τον πνιγμό, όσο περίμεναν τους διασώστες.

Σύμφωνα με το Associated Press, ο βράχος τον καταπλάκωσε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κοντά σε απομονωμένο παγετώνα νότια του Άνκορατζ.

Η δεύτερη ευνοϊκή συγκυρία ήρθε όταν μια τουριστική επιχείρηση με έλκηθρα σκύλων, που δραστηριοποιείται στον παγετώνα, άκουσε την κλήση στο 911 και προσέφερε το ελικόπτερό της για να μεταφέρει διασώστες στο σημείο, το οποίο δεν ήταν προσβάσιμο με οχήματα παντός εδάφους.

Όταν έφτασαν οι διασώστες, χρειάστηκαν επτά άνδρες και φουσκωτοί αερόσακοι για να σηκώσουν τον βράχο, ενώ ο Μόρις έχανε τις αισθήσεις του.

Ο 61χρονος Μόρις είπε πως νιώθει ότι είναι ίσως ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο: «Και ακόμα πιο τυχερός που έχω μια τόσο καταπληκτική σύζυγο», δήλωσε την Πέμπτη.

Η σύζυγός του, Τζο Ρουπ, είναι απόστρατη της Αστυνομίας της Πολιτείας της Αλάσκας. Το ζευγάρι μετακόμισε πέρσι το φθινόπωρο στο Σιούαρντ, περίπου 193 χιλιόμετρα νότια του Άνκορατζ, όταν εκείνη ανέλαβε θέση στο τοπικό αστυνομικό τμήμα.

Το περασμένο Σάββατο, αποφάσισαν να αποφύγουν το πλήθος των επισκεπτών στην περιοχή της Χερσονήσου Κενάι και ξεκίνησαν πεζοπορία σε ένα απομονωμένο και μη διαμορφωμένο μονοπάτι κοντά στον παγετώνα Γκόντγουιν, πίσω από μια κρατική φυλακή, όπως δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Σιούαρντ, Κλίντον Κράιτς.

Το «μονοπάτι» τους ήταν στην ουσία μια πετρώδης κοίτη ρέματος γεμάτη με μεγάλους βράχους που είχε αφήσει ο παγετώνας.

Ο Μόρις είπε πως είχε εντοπίσει επικίνδυνους βράχους, ορισμένοι έως και 454 κιλά, και τους απέφευγε όσο μπορούσε, μέχρι που βρέθηκε σε σημείο όπου δεν μπορούσε να περάσει.

«Καθώς γύρναγα πίσω, όλη η πλαγιά κατέρρευσε», είπε.

Έπεσε από ύψος περίπου 6 μέτρων με το πρόσωπο μέσα στο νερό. Αμέσως μετά, ένιωσε τον βράχο να τον χτυπά στην πλάτη.

Η διάταξη των βράχων κάτω και γύρω από τον Μόρις τον προστάτεψε από το να τον καταπλακώσει αν και ο τεράστιος βράχος τον είχε παγιδεύσει. Ένιωσε έντονο πόνο στο αριστερό του πόδι.

Η σύζυγός του προσπάθησε για 30 λεπτά να τον απελευθερώσει βάζοντας πέτρες κάτω από τον βράχο για να τον μετακινήσει, πριν φύγει για να βρει σήμα στο κινητό.

Παραδόξως, χρειάστηκε να περπατήσει μόλις 274 μέτρα για να καλέσει το 911 και, χάρη στην εμπειρία της από την αστυνομία, έστειλε ακριβές στίγμα GPS.

Ένας εθελοντής της Πυροσβεστικής του Μπέαρ Κρικ, που εργαζόταν στην τουριστική εταιρεία με τα έλκηθρα, άκουσε την κλήση και έστειλε το τουριστικό ελικόπτερο στο σημείο. Οι διασώστες πήδηξαν από το ελικόπτερο, καθώς δεν μπορούσαν να φτάσουν εκεί με οχήματα λόγω του πετρώδους πεδίου.

Μέχρι τότε, ο Μόρις είχε ήδη υποθερμία από το παγωμένο νερό του παγετώνα, και η σύζυγός του κρατούσε ακόμη το κεφάλι του έξω από το νερό.

«Αν δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια με το ελικόπτερο, θα μας έπαιρνε τουλάχιστον 45 λεπτά ακόμη για να φτάσουμε — και δεν νομίζω ότι είχε τόσο χρόνο», είπε ο Κράιτς.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποίησαν δύο αερόσακους, συνήθως προορισμένους για διασώσεις από τροχαία ατυχήματα, για να σηκώσουν ελαφρώς τον βράχο.

Ελικόπτερο της Εθνοφρουράς της Αλάσκας μετέφερε με ειδικό καλάθι τον Μόρις έξω από το ρέμα.

Πέρασε δύο νύχτες στο τοπικό νοσοκομείο για παρακολούθηση, αλλά έφυγε χωρίς τραυματισμούς.

Ο Μόρις, αναλογιζόμενος την εμπειρία του στο σπίτι, παραδέχτηκε ότι ίσως ήταν ένα “καμπανάκι” για να σταματήσει τέτοιου είδους περιπέτειες σε αυτή την ηλικία.

«Ήμουν πολύ τυχερός. Ο Θεός με πρόσεχε», είπε.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, εκείνος και η σύζυγός του σκοπεύουν να περιοριστούν σε σηματοδοτημένα μονοπάτια.

