Εκεχειρία 60 ημερών προβλέπει η αμερικανική πρόταση για τη Γάζα

Το σχέδιο των ΗΠΑ για τη Γάζα, το οποίο ήρθε σε γνώση του Reuters την Παρασκευή, προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση 28 Ισραηλινών ομήρων, ζωντανών και νεκρών, την πρώτη εβδομάδα και την απελευθέρωση 125 Παλαιστινίων κρατουμένων που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και των λειψάνων 180 νεκρών Παλαιστινίων.

Το σχέδιο, το οποίο φέρει εγγυήσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και από τους μεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ, περιλαμβάνει την αποστολή βοήθειας στη Γάζα, μόλις η Χαμάς υπογράψει τη συμφωνία εκεχειρίας.

Το σχέδιο ορίζει ότι η Χαμάς θα απελευθερώσει τους τελευταίους 30 ομήρους μόλις τεθεί σε ισχύ μια μόνιμη εκεχειρία.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι το Ισραήλ συμφώνησε με την πρόταση των ΗΠΑ για εκεχειρία.

Η Χαμάς δήλωσε στο Reuters ότι επανεξετάζει το σχέδιο και θα απαντήσει την Παρασκευή ή το Σάββατο.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η οργάνωση θα απορρίψει την τελευταία πρόταση των ΗΠΑ για νέα κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων.

Οι βαθιές διαφορές μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ έχουν εμποδίσει προηγούμενες προσπάθειες για την αποκατάσταση της εκεχειρίας που κατέρρευσε τον Μάρτιο.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει στον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και στη διάλυση της. Ζητά επίσης την επιστροφή των 58 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα πριν συμφωνήσει να τερματίσει τον πόλεμο.

Η Χαμάς απέρριψε το αίτημα να παραδώσει τα όπλα της και λέει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσύρει τα στρατεύματά του από τη Γάζα και να δεσμευτεί για τον τερματισμό του πολέμου.

