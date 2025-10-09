Βρετανικό think tank: Πιέσεις από τρεις κατευθύνσεις για να φτάσουμε στη σημερινή συμφωνία

Η εκεχειρία επιτεύχθηκε επειδή «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να ασκήσουν ισχυρή διπλωματική πίεση στο Ισραήλ» ανέφερε στο Al Jazeera ο ειδικός για τη Μέση Ανατολή και θέματα ασφάλειας Χ.Α. Χέλιερ, ανώτερος ερευνητής στη βρετανική δεξαμενή σκέψης Royal United Services Institute.

«Χωρίς αυτό το είδος πίεσης, δεν νομίζω ότι θα βλέπαμε τίποτα από αυτά» ανέφερε ο Χέλιερ.

«Δεύτερος παράγοντας είναι η πίεση που έχει ασκηθεί στη Χαμάς από σχεδόν κάθε σύμμαχο ή φιλική χώρα, ασκώντας έντονη πίεση για να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση» συμπλήρωσε.

«Καθοριστικός, πιστεύω, είναι και ο ρόλος της πίεσης από τον ίδιο τον παλαιστινιακό πληθυσμό μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Έκαναν ξεκάθαρο στη Χαμάς ότι θέλουν να τελειώσει αυτή η κατάσταση, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς πρέπει να κάνει υποχωρήσεις», τόνισε.

«Όλα αυτά μαζί -και κυρίως ο αμερικανικός ρόλος- μας οδήγησαν σε αυτό το σημείο», κατέληξε.

