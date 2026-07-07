Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος από την παραλία στο Ζούμπερι

Νεκρός ανασύρθηκε ηλικιωμένος άνδρας το πρωί της Τρίτης από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας στο Ζούμπερι.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, πιθανόν πρόκειται για λουόμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 75-80 ετών που παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Σωτηρία».

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, ο θάνατος ενδέχεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Την απάντηση όμως, αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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