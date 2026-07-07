Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοίνωσε τη δημοσίευση της τρίτης Έκθεσης Βιωσιμότητας με έτος αναφοράς το 2025, η οποία καταρτίστηκε σε εθελοντική βάση, σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) που προβλέπονται από την Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD).

Η έκθεση καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, καθώς και ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η έκθεση παρουσιάζει τις επιδόσεις του Ομίλου στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, περιλαμβάνοντας τις επιπτώσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που αναγνωρίστηκαν ως ουσιώδεις, μέσω της Αξιολόγησης Διπλής Σημαντικότητας.

Η Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου, Μαρία Ξυτάκη, δήλωσε ότι το 2025 αποτελεί χρονιά-ορόσημο, καθώς ο Όμιλος αποφάσισε να καταρτίσει την τρίτη Έκθεση Βιωσιμότητας σύμφωνα με τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα αναφοράς, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεων βιωσιμότητας και την ενσωμάτωση των σχετικών δεικτών στη στρατηγική του.

Μεταξύ των βασικών στοιχείων της έκθεσης περιλαμβάνονται η εξασφάλιση του 100% της ηλεκτρικής ενέργειας των κεντρικών εγκαταστάσεων από ανανεώσιμες πηγές μέσω αγοράς εγγυήσεων προέλευσης, η μείωση κατά 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο σε σχέση με το 2024 και η μείωση των έμμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου Scope 2. Παράλληλα, το 82% των εκθεσιακών οχημάτων του ομίλου ήταν χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών.

Στον τομέα της διαχείρισης πόρων, η ποσότητα των μη επικίνδυνων αποβλήτων που οδηγήθηκαν σε τελική διάθεση μειώθηκε κατά 78% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το σύνολο των επικίνδυνων αποβλήτων ανακυκλώθηκε.

Σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό, ο αριθμός των εργαζομένων αυξήθηκε κατά 12,6%, φθάνοντας τους 870, πραγματοποιήθηκαν 6.720 ώρες εκπαίδευσης και δεν καταγράφηκαν περιστατικά διακρίσεων, παρενόχλησης ή παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο Όμιλος πιστοποιήθηκε επίσης ως Great Place to Work για την περίοδο Ιούνιος 2025 - Ιούνιος 2026.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 100% των οχημάτων και μηχανημάτων ελέγχεται πριν από την παράδοσή του στους πελάτες, ενώ το 99,2% των λειτουργικών δαπανών κατευθύνθηκε σε τοπικούς προμηθευτές.

Η Έκθεση Βιωσιμότητας 2025 είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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