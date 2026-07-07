Λίβανος: Χριστιανικά χωριά απορρίπτουν τους ισχυρισμούς Νετανιάχου περί προσάρτησης

Αποστομωτική απάντηση δίνουν οι τοπικές αρχές και οι κάτοικοι χριστιανικών κοινοτήτων του νότιου Λιβάνου στον ισχυρισμό του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι ορισμένα χωριά ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, διαψεύδοντας ότι επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Όπως μεταδίδει η γαλλική εφημερίδα Le Figaro, αλλά και λιβανικά μέσα ενημέρωσης, οι κοινότητες της παραμεθορίου επιμένουν ότι παραμένουν αμετακίνητα προσηλωμένες στη λιβανική τους ταυτότητα και απορρίπτουν κάθε συζήτηση περί αλλαγής συνόρων.

Θυμίζουμε πως ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, υποστήριξε ότι το Ισραήλ διαθέτει «πολλούς φίλους, ιδιαίτερα μεταξύ των χριστιανών της Μέσης Ανατολής», προσθέτοντας ότι «ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ», επειδή όπως είπε, ο ισραηλινός στρατός τα προστατεύει από τη Χεζμπολάχ. Δεν ανάφερε ωστόσο, ποιες κοινότητες φέρεται να υπέβαλαν τέτοιο αίτημα.

«Κατασκευασμένοι οι ισχυρισμοί Νετανιάχου»

Οι δηλώσεις προκάλεσαν άμεσες αντιδράσεις στις χριστιανικές κοινότητες της παραμεθορίου. Ο δήμαρχος της Ρμέις, Χάνα αλ-Αμίλ, απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς, ενώ οι δημοτικές αρχές περίπου δεκαπέντε χριστιανικών χωριών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, χαρακτηρίζοντας όσα ειπώθηκαν «εντελώς κατασκευασμένα» και «χωρίς καμία σχέση με την πραγματικότητα».

Στο κοινό τους ανακοινωθέν υπογραμμίζουν ότι οι κάτοικοι είναι υπερήφανοι για την εθνική τους ταυτότητα και παραμένουν σταθερά προσηλωμένοι στο λιβανικό κράτος, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που έχουν δημιουργήσει οι συγκρούσεις των τελευταίων μηνών.

«Οι κάτοικοι αυτών των χωριών είναι περήφανοι για την εθνική τους ταυτότητα. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο λιβανικό κράτος και δεν έχουμε ποτέ παρεκκλίνει από αυτή τη θέση, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επέβαλε ο πόλεμος. Απορρίπτουμε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης της κατάστασης», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

«Θέλουμε να μείνουμε Λιβανέζοι»

Η Le Figaro, η οποία επισκέφθηκε πρόσφατα αρκετές από τις πληγείσες χριστιανικές κοινότητες του νότιου Λιβάνου, σημειώνει ότι δεν προκύπτει από πουθενά πως οι κάτοικοι έχουν ζητήσει την ένταξη των χωριών τους στο Ισραήλ. Αντίθετα, πολλοί δηλώνουν ότι επιθυμούν την επιστροφή της πλήρους κυριαρχίας του λιβανικού κράτους στην περιοχή και την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Ο εφημέριος της κοινότητας του Αΐν Εμπέλ, πατήρ Σαρλ Ναντάφ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του Νετανιάχου περισσότερο ως επικοινωνιακές παρεμβάσεις παρά ως αποτύπωση της πραγματικότητας.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονη ανησυχία ότι τέτοιου είδους αναφορές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολιτικά στο μέλλον.

«Φοβάμαι ότι αυτού του είδους οι δηλώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να νομιμοποιήσουν ένα σχέδιο προσάρτησης ολόκληρης της παραμεθόριας ζώνης», ανέφερε στη γαλλική εφημερίδα.

«Καταστράφηκαν σπίτια και εκκλησίες»

Ο πατήρ Ναντάφ απέρριψε επίσης τον ισχυρισμό ότι το Ισραήλ λειτουργεί ως προστάτης των χριστιανικών κοινοτήτων της περιοχής.

«Τα κατέστρεψαν όλα, ακόμη και τις εκκλησίες, όπως εκείνη στην ενορία του γειτονικού χωριού Γιαρούν, όπου επίσης διακονώ», δήλωσε, περιγράφοντας την εικόνα που επικρατεί στα παραμεθόρια χωριά μετά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Η Le Figaro σημειώνει ότι, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ, μεγάλες εκτάσεις του νότιου Λιβάνου έχουν υποστεί εκτεταμένες καταστροφές, με δεκάδες χωριά και οικισμούς να έχουν ισοπεδωθεί ή να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αντίστοιχες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί και στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στην Κοιλάδα Μπεκάα.

Παράλληλα, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, αρκετοί τοπικοί αξιωματούχοι αναγνωρίζουν ότι οι κάτοικοι αναγκάστηκαν κατά καιρούς να λάβουν πρακτικά μέτρα για να αποφύγουν την κλιμάκωση της βίας στις κοινότητές τους, ωστόσο διευκρινίζουν ότι αυτό ουδέποτε σήμαινε αποδοχή της ισραηλινής κυριαρχίας ή επιθυμία προσάρτησης.





Πηγή: skai.gr

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