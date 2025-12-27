Ιταλία: Συλλήψεις εθελοντών που έστελναν χρήματα στη Χαμάς

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη βόρεια Ιταλία εναντίον δήθεν εθελοντών που συνέλεγαν χρήματα για τους Παλαιστινίους στη Γάζα, αλλά αυτά κατέληγαν στα ταμεία της Χαμάς.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Παρουσιάζονταν ως μέλη εθελοντικών οργανώσεων αλλά, σύμφωνα με τους Ιταλούς εισαγγελείς, στην πραγματικότητα έστελναν χρήματα στη Χαμάς και σε παρακλάδια της. Η επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου και οδήγησε σε εννέα συλλήψεις σε πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Όπως έκανε γνωστό η ιταλική δικαιοσύνη, σχεδόν 8 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία έπρεπε να βοηθηθεί ο άμαχος πληθυσμός της Παλαιστίνης, κατέληξαν στα ταμεία της Χαμάς.

Πηγή: Deutsche Welle

Oι εισαγγελείς αναφέρουν ότι «τα χρήματα αυτά θεωρείται πως συνέβαλαν καθοριστικά στην εγκληματική δράση της οργάνωσης» και ότι «εστάλησαν εμβάσματα χρησιμοποιώντας συνδέσμους που βρίσκονταν και σε άλλες χώρες του εξωτερικού», όπως στην Ολλανδία.Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για τρομοκρατική δράση και προσπάθεια ανατροπής του δημοκρατικού πολιτεύματος. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο Μοχάμαντ Χανούν, πρόεδρος του Συνδέσμου Παλαιστινίων Ιταλίας, ο οποίος κατηγορείται ότι ανήκει στην ηγετική ομάδα της Χαμάς, ως υπεύθυνος για τις σχέσεις της στο εξωτερικό. Στο παρελθόν, είχε δηλώσει ότι «δεν είναι μέλος της Χαμάς, αλλά την αντιμετωπίζει με συμπάθεια».Αύξηση της χρηματοδότησης της Χαμάς μετά την 7η ΟκτωβρίουΟ Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, συνεχάρη την ιταλική αστυνομία και το ειδικό σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος Guardia di Finanza για τη σημερινή επιχείρηση. Σύμφωνα με την ιταλική δικαιοσύνη, η χρηματοδότηση της Χαμάς με τη συγκεκριμένη μέθοδο «αυξήθηκε σημαντικά μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου του 2023».Οι οργανώσεις που επισήμως δραστηριοποιούνταν στον τομέα αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας και τώρα καταγγέλλεται ότι χρησίμευαν για στήριξη εγκληματικών επιθέσεων βρίσκονταν στη Γένοβα και στο Μιλάνο. Οι εισαγγελείς προσθέτουν ότι από τα σχεδόν οκτώ εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες κυρίως χάρη στην αρωγή Ιταλών πολιτών που ήθελαν να βοηθήσουν τον παλαιστινιακό λαό, πάνω από τα δύο τρίτα τελικά εστάλησαν σε λογαριασμούς της Χαμάς.Ο Ιταλός Εθνικός Εισαγγελέας Κατά της Μαφίας και της Τρομοκρατίας, Τζοβάνι Μελίλο, σχολιάζοντας την επιχείρηση, τόνισε ότι «η έρευνα αυτή και τα γεγονότα που προέκυψαν δεν μπορούν να μειώσουν το βάρος των εγκλημάτων που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος του παλαιστινιακού λαού κατά τη διάρκεια στρατιωτικών επιχειρήσεων που αποφάσισε η κυβέρνηση του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023. Εγκλήματα για τα οποία αναμένεται η ετυμηγορία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου».Πρόσθεσε, επίσης, ότι «την ίδια στιγμή, τα εγκλήματα αυτά δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τρομοκρατικές ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων και εκείνων της 7ης Οκτωβρίου του 2023) που διέπραξαν η Χαμάς και τρομοκρατικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με αυτήν, σε βάρος του άμαχου πληθυσμού, ούτε να αποτελέσουν ελαφρυντικό στοιχείο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.