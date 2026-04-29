Καρέ-καρέ η στιγμή που πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβολεί τον ένοπλο στο Δείπνο των Ανταποκριτών

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που εξέτασε η Washington Post δείχνει ότι ο Κόουλ Τόμας Άλεν σήκωσε την καραμπίνα του προς έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, ο οποίος αντέδρασε πυροβολώντας. Αυτοί είναι και οι μόνοι πυροβολισμοί που φαίνονται καθαρά στο βίντεο από το σημείο ελέγχου έξω από το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο.

Το βίντεο, υψηλότερης ανάλυσης από εκείνο που είχε αναρτήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν καταγράφει όλους τους πυροβολισμούς που, σύμφωνα με τις αρχές, σημειώθηκαν. Ωστόσο, δίνει την πιο καθαρή εικόνα των τεσσάρων δευτερολέπτων από τη στιγμή που ο Άλεν εμφανίζεται τρέχοντας από μια πόρτα μέχρι να πέσει στο έδαφος, στην κορυφή της σκάλας που οδηγεί στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο Τραμπ, κοντά στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και μέλη της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το υλικό, ο πράκτορας τράβηξε το όπλο του μέσα σε δύο δευτερόλεπτα από την εμφάνιση του Άλεν και πυροβόλησε τέσσερις φορές, με τρεις από τις σφαίρες να φαίνεται ότι κατευθύνθηκαν προς την πλευρά άλλων ανδρών ασφαλείας, την ώρα που ο ύποπτος περνούσε δίπλα τους.

Στο βίντεο δεν προκύπτει ότι ο Άλεν πυροβόλησε, αν και οι αρχές τον έχουν κατηγορήσει για χρήση πυροβόλου όπλου κατά τη διάπραξη βίαιου εγκλήματος. Δεν διακρίνεται καμία λάμψη από την κάννη του όπλου του πριν εξαφανιστεί από το κάδρο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα της υπόθεσης, οι αστυνομικοί άκουσαν «έναν δυνατό πυροβολισμό» καθώς ο Άλεν διέσχιζε το σημείο ελέγχου κρατώντας μακρύ όπλο. Ένας πράκτορας φέρεται να δέχθηκε μία σφαίρα στο αλεξίσφαιρο γιλέκο του και ανταπέδωσε πυροβολώντας πολλαπλές φορές. Ο πράκτορας τραυματίστηκε ελαφρά και έχει λάβει εξιτήριο.

Ο 31χρονος Άλεν διένυσε περίπου 18 μέτρα τρέχοντας στον διάδρομο και, σύμφωνα με τις αρχές, δεν τραυματίστηκε από πυρά.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το γεγονός ότι δεν φαίνεται βολή από το όπλο του υπόπτου ή για τους πυροβολισμούς σε κοντινή απόσταση από άλλους άνδρες ασφαλείας. Ανέφερε ότι τα μέτρα ασφαλείας «δοκιμάζονται αυστηρά» και «ήταν καθοριστικά για την αποτροπή της απειλής και την αποφυγή σοβαρής βλάβης», παραπέμποντας την εφημερίδα στην εισαγγελία της Ουάσιγκτον, η οποία δεν απάντησε άμεσα.

Ο Άλεν, από το Τόρανς της Καλιφόρνιας, κατηγορείται επίσης για απόπειρα δολοφονίας του προέδρου και για μεταφορά πυροβόλων όπλων μεταξύ πολιτειών.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε τη Δευτέρα ότι βρέθηκε χρησιμοποιημένο φυσίγγιο μέσα στην καραμπίνα και ότι οι ερευνητές είναι πεπεισμένοι πως είχε πυροβολήσει. Ωστόσο, εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς την προέλευση της σφαίρας που φέρεται να έπληξε τον πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, λέγοντας: «Θέλουμε να είμαστε ακριβείς. Το εξετάζουμε ακόμη». Η στάση αυτή σηματοδοτεί αλλαγή σε σχέση με όσα είχε δηλώσει μία ημέρα νωρίτερα στο ABC, όταν ανέφερε ότι οι αρχές εκτιμούσαν προκαταρκτικά πως ο ύποπτος είχε πυροβολήσει τον πράκτορα.

Σε δικαστικό έγγραφο την Τετάρτη, οι εισαγγελείς φαίνεται να υπαναχωρούν από τον αρχικό ισχυρισμό ότι ο πράκτορας είχε πυροβοληθεί, αναφέροντας μόνο ότι «ο πράκτορας είδε τον κατηγορούμενο να πυροβολεί με την καραμπίνα προς την κατεύθυνση της σκάλας που οδηγεί στην αίθουσα».

Η Washington Post, πέρα από το βίντεο, εξασφάλισε και στιγμιότυπα από κρίσιμες στιγμές.

Λίγο μετά τις 20:30, ενώ στο εσωτερικό της αίθουσας σερβιτόροι μάζευαν τα πιάτα, ο Άλεν εμφανίζεται από πόρτα στον επάνω όροφο και τρέχει προς το σημείο ελέγχου με την καραμπίνα στραμμένη προς το έδαφος. Στο σημείο βρίσκονται τουλάχιστον εννέα άτομα ασφαλείας, δύο αποσυναρμολογούν ανιχνευτή μετάλλων που βρίσκεται στο έδαφος, ενώ άλλοι είναι ακουμπισμένοι στον τοίχο. Οι περισσότεροι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Μόνο ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας αντιδρά.

Στιγμιότυπο από βίντεο κάμερας ασφαλείας καταγράφει τη στιγμή που ο ένοπλος πέρασε τρέχοντας μέσα από τους ανιχνευτές μετάλλων στον χώρο της βεράντας του ξενοδοχείου Washington Hilton.

Ο πράκτορας τραβά το όπλο του καθώς ο Άλεν πλησιάζει έναν όρθιο ανιχνευτή. Σηκώνουν σχεδόν ταυτόχρονα τα όπλα τους, όμως στο βίντεο διακρίνεται καθαρά μόνο ότι πυροβολεί ο πράκτορας. Ο ίδιος δεν φαίνεται να αντιδρά με τρόπο που να υποδηλώνει ότι έχει τραυματιστεί.

Στο υλικό φαίνονται τέσσερις λάμψεις από το όπλο του πράκτορα πριν βγει εκτός κάδρου.

Εικόνες που εξασφάλισε η Washington Post δείχνουν τουλάχιστον τέσσερις λάμψεις από τα πυρά όπλου πράκτορα, όπως καταγράφηκαν σε βίντεο κάμερας ασφαλείας.

Οι τρεις πρώτες βολές κατευθύνονται γενικά προς άλλους άνδρες ασφαλείας, μεταξύ των οποίων τρεις πράκτορες της TSA.

Καθώς πέφτει η τέταρτη βολή, ο φερόμενος δράστης βγαίνει εκτός οπτικού πεδίου. Οι πράκτορες της TSA φαίνεται να αιφνιδιάζονται και να καλύπτονται, ενώ ένας άλλος άνδρας ασφαλείας στρέφεται και τραβά το όπλο του. Οι δύο που αποσυναρμολογούσαν τον ανιχνευτή κάνουν το ίδιο, χωρίς ωστόσο να προκύπτει από το βίντεο ότι πυροβόλησαν.

Ο ένοπλος βγαίνει από το οπτικό πεδίο της κάμερας ασφαλείας καθώς πλησιάζει την κορυφή της σκάλας που οδηγεί στην αίθουσα.

Από το εσωτερικό της αίθουσας καταγράφηκε ο ήχος έξι πυροβολισμών, σύμφωνα με τον Ρομπ Μάχερ, ειδικό στην ανάλυση ήχου από το Πανεπιστήμιο της Μοντάνα, ο οποίος εξέτασε τα ηχητικά κατόπιν αιτήματος της Washington Post. Όπως είπε, όλοι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν μέσα σε 1,4 δευτερόλεπτα. Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που εξέτασε η εφημερίδα δεν περιλαμβάνει ήχο.

Ο Άλεν έπεσε στο έδαφος και υπέστη ελαφρά τραύματα, χωρίς να έχει πυροβοληθεί, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα. Στη συνέχεια συνελήφθη.

Ρεπόρτερ του MS NOW που επισκέφθηκε το σημείο μετά το περιστατικό ανάρτησε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο φαίνονται τρύπες στον τοίχο κοντά στο σημείο όπου είχε πέσει ο Άλεν. Οι τρύπες φαίνεται να ευθυγραμμίζονται με την πορεία της τελευταίας σφαίρας που έριξε ο πράκτορας πριν βγει εκτός πλάνου στο βίντεο.

Σύμφωνα με τον Ρικ Βάσκεζ, σύμβουλο οπλικών συστημάτων και πρώην επικεφαλής του τμήματος τεχνολογίας όπλων της τότε Υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού και Πυροβόλων Όπλων (ATF), οι οπές είναι πιο συμβατές με σφαίρες πιστολιού παρά με βολές από καραμπίνα.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο Μπλανς ερωτήθηκε πόσοι πυροβολισμοί έπεσαν. Απάντησε ότι ειδική ομάδα συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία στο ξενοδοχείο, αλλά τέτοιες εκτιμήσεις δεν αποτελούν «ακριβή επιστήμη». Όπως σημείωσε, τα σκάγια από καραμπίνα, τύπος πυρομαχικών που φέρεται να σχεδίαζε να χρησιμοποιήσει ο Άλεν, «διασκορπίζονται παντού και μερικές φορές απλώς εξαφανίζονται, ανάλογα με το πού καταλήγουν».

Πηγή: The Washington Post

