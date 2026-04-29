Επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν όπως ανακοίνωσε το Κρεμλίνο. Η τηλεφωνική επικοινωνία των δυο ηγετών διήρκεσε πάνω από 1,5 ώρα.

«Ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη, κατά την οποία ο Ρώσος ηγέτης παρουσίασε ιδέες για την επίλυση της σύγκρουσης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και πρότεινε προσωρινή εκεχειρία στην Ουκρανία για να σηματοδοτηθεί η επέτειος του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου τον επόμενο μήνα», ανακοίνωσε αξιωματούχος του Κρεμλίνου.

«Πούτιν και Τραμπ αξιολόγησαν τη συμπεριφορά του "καθεστώτος του Κιέβου", με επικεφαλής τον Ζελένσκι, η οποία παρατείνει τη σύγκρουση» υποστήριξε η Μόσχα.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήγησε στον Τραμπ τις καθαρά τρομοκρατικές μεθόδους επίθεσης του Κιέβου σε αμάχους».

«Για μια διευθέτηση μέσω διαπραγματεύσεων στην Ουκρανία, ο Ζελένσκι πρέπει να απαντήσει θετικά στις γνωστές, προηγουμένως περιγραφόμενες προτάσεις» ξεκαθάρισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. «Ο Πούτιν ενημέρωσε τον Τραμπ για την κατάσταση στη ζώνη των ''ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων'', όπου ρωσικά στρατεύματα απωθούν τον εχθρό» υποστηρίζει ακόμη το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας επέμεινε ότι οι στόχοι των ειδικών στρατιωτικών επιχειρήσεων θα επιτευχθούν και ότι η Ρωσία θα προτιμούσε το τέλος της σύρραξης μέσω διαπραγματεύσεων.

Η συζήτηση για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Σε ό,τι αφορά το ιρανικό, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ότι μια χερσαία επιχείρηση κατά του Ιράν θα ήταν εντελώς απαράδεκτη και επικίνδυνη, αναφέρει το TASS.

Ο πρόεδρος Τραμπ παρουσίασε στον ομόλογό του την εκτίμησή του για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Ο Πούτιν θεωρεί σωστή την απόφαση του Τραμπ να παρατείνει την εκεχειρία γύρω από το Ιράν, η οποία θα πρέπει να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της κατάστασης.

«Οι δυο πρόεδροι συζήτησαν τις μεγάλες προοπτικές για αμοιβαία επωφελή έργα στους τομείς της οικονομίας και της ενέργειας, και συμφώνησαν να διατηρήσουν επαφές τόσο προσωπικά όσο και σε επίπεδο βοηθών».

«Η συνομιλία μεταξύ Πούτιν και Τραμπ ήταν ειλικρινής και επαγγελματική. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξέφρασε την υποστήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με την απόπειρα δολοφονίας και καταδίκασε έντονα το έγκλημα».

