Ο Πακιστανός υπουργός των Εσωτερικών Μοσίν Νακβί δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους για τους οποίους πιστεύεται ότι βοήθησαν τον βομβιστή αυτοκτονίας που σκότωσε την Παρασκευή 32 ανθρώπους σε ένα σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Νακβί δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι οι τέσσερις ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου όπως πιστεύεται και του εγκεφάλου της επίθεσης, συνελήφθησαν από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

