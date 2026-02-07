Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πακιστάν: Σύλληψη 4 υπόπτων για την επίθεση αυτοκτονίας στο σιιτικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ

Ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε τη σύλληψη τεσσάρων υπόπτων, ανάμεσά τους τον φερόμενο ως εγκέφαλο της επίθεσης που στοίχισε τη ζωή σε 32 άτομα

Συνωστισμένο πλήθος Πακιστάν

Ο Πακιστανός υπουργός των Εσωτερικών Μοσίν Νακβί δήλωσε σήμερα ότι οι αρχές έχουν συλλάβει τέσσερις υπόπτους για τους οποίους πιστεύεται ότι βοήθησαν τον βομβιστή αυτοκτονίας που σκότωσε την Παρασκευή 32 ανθρώπους σε ένα σιιτικό μουσουλμανικό τζαμί στο Ισλαμαμπάντ.

Ο Νακβί δήλωσε σε μία συνέντευξη Τύπου ότι οι τέσσερις ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου όπως πιστεύεται και του εγκεφάλου της επίθεσης, συνελήφθησαν από αστυνομικές επιχειρήσεις που έγιναν στην Πεσαβάρ και στη Ναουσέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark