Γάζα: Ισραηλινοί κατηγορούνται για λαθρεμπόριο προϊόντων προς τη Χαμάς

Δώδεκα Ισραηλινοί κατηγορούνται σε υπόθεση που αφορά μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπόριου διαφόρων προϊόντων προς την Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας με αφετηρία το καλοκαίρι του 2025, ανακοίνωσε σήμερα το ισραηλινό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σύμφωνα με τα κατηγορητήρια, τα προϊόντα που εισήχθησαν λαθραία περιλάμβαναν, «μεταξύ άλλων, κούτες τσιγάρων, iPhones, μπαταρίες, καλώδια επικοινωνίας και ανταλλακτικά αυτοκινήτων», συνολικής αξίας πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Οι δώδεκα καθώς και μια εταιρεία κατηγορούνται και για «βοήθεια προς εχθρό εν καιρώ πολέμου», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Η ισραηλινή αστυνομία και η ισραηλινή υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας (Σιν Μπετ) επιβεβαίωσαν τη σύλληψη «Ισραηλινών υπηκόων καθώς και κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας» σε σχέση με την υπόθεση.

Οι ύποπτοι, ανάμεσα στους οποίους είναι και έφεδροι του στρατού, «εκμεταλλεύτηκαν την εκεχειρία» που τέθηκε σε ισχύ μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς τον Οκτώβριο και «την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας», ανακοίνωσαν αστυνομία και Σιν Μπετ.

Τρεις άλλοι ύποπτοι ανακρίνονται επίσης στην υπόθεση. Αναμένεται να τους απαγγελθούν επίσημα κατηγορίες σύντομα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Ανάμεσα στους υπόπτους είναι και ο Μπεζαλέλ Ζίνι, αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ Νταβίντ Ζίνι, αναφέρουν MME

Πηγή: skai.gr

