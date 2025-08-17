Με δύο νέους βρεφονηπιακούς σταθμούς στο Χαϊδάρι και στο Ίλιον, που θα λειτουργήσουν από το φθινόπωρο του 2025, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) ενδυναμώνει τη στήριξη των εργαζόμενων οικογενειών, διευρύνοντας το δίκτυο των σταθμών της.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, δηλώνει ότι με δύο νέες, σύγχρονες δομές στο Χαϊδάρι και στο Ίλιον, οι οποίες προστίθενται από το φθινόπωρο του 2025 στο δίκτυο των ιδιόκτητων βρεφονηπιακών σταθμών της, η ΔΥΠΑ ενισχύει με συνέπεια τη στήριξη των εργαζόμενων οικογενειών, προσφέροντας ασφαλή και ποιοτική προσχολική αγωγή σε παιδιά σε όλη τη χώρα.

Όπως αναφέρει, οι συνολικά 28 βρεφονηπιακοί σταθμοί της είναι πλήρως εξοπλισμένοι, σχεδιασμένοι με υψηλές παιδαγωγικές προδιαγραφές και εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της ΔΥΠΑ, που προάγει τη φροντίδα και τη στήριξη παιδιών από την προσχολική ηλικία.

Μάλιστα, η κ. Χορμόβα επισημαίνει ότι η μεγάλη ανταπόκριση στους ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα φετινά στοιχεία. Για το σχολικό έτος 2025-2026, όπως τονίζει, επιτεύχθηκε ρεκόρ αιτήσεων, καθώς έφτασαν τις 4.386, καταγράφοντας αύξηση 6% σε σύγκριση με πέρυσι και σημειώνοντας την υψηλότερη συμμετοχή από την έναρξη λειτουργίας τους.

«Η μεγάλη αυτή ανταπόκριση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη των οικογενειών στην ποιοτική προσχολική φροντίδα και στην παροχή δωρεάν φιλοξενίας που προσφέρει η ΔΥΠΑ. Με συνέπεια στην κοινωνική της αποστολή, η ΔΥΠΑ θα συνεχίσει να επενδύει στη δημιουργία σύγχρονων και λειτουργικών δομών που ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας, εξασφαλίζοντας ποιοτικές υπηρεσίες για όλο και περισσότερα παιδιά» υπογραμμίζει η κ. Χορμόβα.

Η ΔΥΠΑ, μέσω του προγράμματος λειτουργίας βρεφονηπιακών σταθμών, στοχεύει να συμβάλει στο έργο που επιτελείται στον χώρο της προσχολικής αγωγής της χώρας και παράλληλα στηρίζει τις οικογένειες των εργαζομένων και ανέργων, με σκοπό την ομαλή ανάπτυξη των παιδιών τους μέσα από κατάλληλες συνθήκες φροντίδας και αγωγής.

Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, «στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή ανάπτυξη των παιδιών (σωματική και ψυχική υγεία), λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα επιστημών, όπως της ψυχολογίας, της ιατρικής και της παιδαγωγικής.

Τα παιδαγωγικά προγράμματα και δρώμενα στους χώρους αυτούς στοχεύουν α) στην εξάλειψη των διαφορών που τυχόν προκύπτουν από το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους και β) στην ομαλή μετάβαση των παιδιών από το οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

Τα παιδιά, με την καθοδήγηση του έμπειρου παιδαγωγικού προσωπικού, εκπαιδεύονται προς την υιοθέτηση των επιλογών που προάγουν τη σωματική και την ψυχική υγεία και, εμμέσως, εκπαιδεύονται και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, μέσα από τις οργανωμένες συγκεντρώσεις γονέων, αλλά και από τις ανακοινώσεις, ακόμα και μέσω των καθημερινών συζητήσεων με τους γονείς.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς οργανώνονται πολλές ομαδικές δραστηριότητες, όπως "Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος", "ζωγραφίζω την πόλη μου", θεατρικές παραστάσεις κ.λπ.».

Οι δράσεις της ΔΥΠΑ περιλαμβάνουν:

- την καταλληλότητα αιθουσών και την τήρηση της αναλογίας παιδιών και παιδαγωγών,

- την παρουσία παιδιάτρου και την κατάρτιση διαιτολογίου, σύμφωνα με τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας,

- τα εκπαιδευτικά προγράμματα βασίζονται στην παιδοκεντρική προσέγγιση, που εστιάζει στη μοναδικότητα, στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα κάθε παιδιού, αλλά και στα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας,

- πιλοτικά προγράμματα αγωγής (εκπαιδευτικοί περίπατοι, σχέδια δράσης γύρω από τη διαπολιτισμική αγωγή, κύκλοι εργαστηρίων κ.λπ.),

- τακτική ενημέρωση των γονέων με συγκεντρώσεις γονέων και κοινές δράσεις με τους γονείς,

- την υιοθέτηση κατάλληλων επιλογών υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και την τήρηση των κανόνων διατροφής και την παροχή γεύματος από κάθε βρεφονηπιακό σταθμό και όχι μέσω μαζικής εστίασης.

Οι βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν σε ιδιόκτητα κτίρια και τηρούν όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας, υγιεινής και λειτουργικότητας των χώρων προσχολικής αγωγής. Ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός τους είναι σύμφωνος με τα δεδομένα της σύγχρονης παιδαγωγικής και εξυπηρετεί τα παιδαγωγικά προγράμματα και δρώμενα στους χώρους αυτούς.

Η φιλοξενία των βρεφών και νηπίων είναι δωρεάν και γίνονται δεκτά βρέφη από έξι μηνών και νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στο νηπιαγωγείο.

Επίσης, παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό), η οποία παρασκευάζεται στους σταθμούς (ανταποδοτικό πρόγραμμα προς δικαιούχους).

Η λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Το ωράριο λειτουργίας των σταθμών ξεκινά στις 6:45 και τελειώνει στις 16:00.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΥΠΑ καθορίζονται τα κριτήρια μοριοδότησης, που είναι κοινωνικά (παιδιά πολυτέκνων, ορφανά, παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, παιδιά αναπήρων κ.λπ.) και οικονομικά, με προτεραιότητα οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαΐου, μέσω του gov.gr, σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της ΔΥΠΑ, ενώ όλα τα λειτουργικά έξοδα των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών καλύπτονται από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ.

Σημειώνεται ότι η ΔΥΠΑ συμμετέχει στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», με δικαιούχο φορέα την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Εταιρικού Συμφώνου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΔΥΠΑ υπάρχουν στις εξής περιοχές:

Βρεφονηπιακοί σταθμοί Αττικής στους Δήμους: Αγίας Βαρβάρας, 'Ανω Λιοσίων, Ελευσίνας, Κερατσινίου, Μοσχάτου, Περιστερίου, Μενιδίου και Ολυμπιακού Χωριού.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί στις πόλεις: Αγρινίου, 'Αρτας, Δράμας, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Καβάλας, Καρδίτσας, Καρπενησίου, Κομοτηνής, Μεσολογγίου, Νάουσας, Ξάνθης, Πατρών, Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Σερρών, Τρικάλων και Λάρισας.

Για το νέο σχολικό έτος 2025-2026 θα λειτουργήσουν δύο νέοι βρεφονηπιακοί σταθμοί στον νομό Αττικής και, συγκεκριμένα, στο Χαϊδάρι και στο Ίλιον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.