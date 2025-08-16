Κινητά: Στάσιμη η παγκόσμια αγορά στο 2ο τρίμηνο του 2025

Οριακή υποχώρηση, αλλά με ξεκάθαρες στρατηγικές προσαρμογής από τους κορυφαίους παίκτες, καταγράφει η παγκόσμια αγορά smartphones το 2ο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με την Canalys (νυν Omdia). Οι παγκόσμιες αποστολές διαμορφώθηκαν στα 288,9 εκατ. συσκευές, ποσότητα ίδια με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας στασιμότητα σε μια περίοδο, όπου η καταναλωτική ζήτηση παραμένει συγκρατημένη και οι γεωπολιτικές πιέσεις επηρεάζουν τον ρυθμό ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Canalys, η Samsung βρέθηκε στην κορυφή των αποστολών, καταγράφοντας 57,5 εκατ. συσκευές και ενίσχυση 7% σε ετήσια βάση. Ήταν το πρώτο τρίμηνο από το τέλος του 2021, που σημείωσε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Η επιτυχία της αποδίδεται, κυρίως, στη μαζική σειρά Galaxy A και ειδικότερα στα νέα μοντέλα Galaxy A0x, A1x και το A06 5G, τα οποία αύξησαν το μερίδιό της σε αναδυόμενες αγορές. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε θεαματικά τις αποστολές της στις ΗΠΑ κατά 38%, καθώς προχώρησε σε στρατηγική προώθηση αποθεμάτων ενόψει ενδεχόμενων νέων δασμών.

Ελαφρά υποχώρηση της ζήτησης - Η Samsung κερδίζει έδαφος, η Apple αντέχει, οι περιφέρειες κάνουν τη διαφορά

Η Apple ακολούθησε με 44,8 εκατ. iPhones, παρουσιάζοντας μείωση 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρ’ όλα αυτά, διατήρησε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, εν μέσω σκληρού ανταγωνισμού στην Κίνα και αναπροσαρμογών στην αγορά των ΗΠΑ. Τρίτη στη σειρά παρέμεινε η Xiaomi με 42,4 εκατ. συσκευές, διατηρώντας το ίδιο μερίδιο αγοράς (15%) και ενισχύοντας τη θέση της σε Λατινική Αμερική και Αφρική.

Ο ανταγωνισμός

Η vivo, στην τέταρτη θέση, ενίσχυσε τις αποστολές της κατά 2% (26,4 εκατ. συσκευές), χάρη στη θετική πορεία στην Ινδία. Η TRANSSION - μέσω των sub-brands Infinix, TECNO και iTel - συμπλήρωσε την πεντάδα, αν και με πτώση 3% (24,6 εκατ.).

Εντυπωσιακή - σύμφωνα με τους αναλυτές - ήταν η παρουσία της Nothing, που κατέγραψε αύξηση 177% στις αποστολές της, ξεπερνώντας για πρώτη φορά το 1 εκατ. συσκευές σε ένα τρίμηνο, κυρίως λόγω της επιτυχίας της στην Ινδία.

Σημαντικός παράγοντας διαφοροποίησης ήταν η περιφερειακή στρατηγική των κατασκευαστών. Η Μέση Ανατολή και η Αφρική ξεχώρισαν ως βασικοί κινητήριοι μοχλοί ανάπτυξης. Στην Αφρική, η στροφή από τα feature phones στα smartphones επιταχύνεται, με τη συμβολή κυβερνητικών πολιτικών, αυξημένου ανταγωνισμού και νέων μοντέλων χρηματοδότησης. Στη Μέση Ανατολή, οι πωλήσεις high-end μοντέλων ευνοήθηκαν από το Eid Al-Adha, τη ζήτηση για συσκευές με δόσεις ("Buy Now, Pay Later") και τον συντονισμό λιανεμπόρων και κατασκευαστών.

Αλλαγή στρατηγικής

Με το σύνολο του 2025 να διαγράφεται "στάσιμο", οι κατασκευαστές επικεντρώνονται σε κερδοφόρες τακτικές κινήσεις, αυστηρό έλεγχο κόστους και καλύτερο σχεδιασμό πόρων. Ο ανταγωνισμός θα ενταθεί στο 3ο τρίμηνο, με έμφαση σε AI, αναδιπλούμενες συσκευές και υπερ-λεπτά smartphones.

«Ωστόσο, η εύθραυστη καταναλωτική εμπιστοσύνη και η ανάγκη εξισορρόπησης αποθεμάτων απαιτούν σύνεση και ευελιξία από τα κανάλια διανομής, για να αποφευχθούν στρατηγικά λάθη που θα μπορούσαν να κοστίσουν το 2026», τονίζουν οι αναλυτές.

