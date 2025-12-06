Ο Μαδούρο καταγγέλει τις ΗΠΑ για ιμπεριαλιστική επιθετικότητα - «Η Βενεζουέλα είναι εγγύηση ασφαλείας και όχι απειλή»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο δήλωσε την Παρασκευή ότι η χώρα του αποτελεί «εγγύηση ασφαλείας» στην περιοχή, καθώς η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις στρατιωτικές απειλές από τις ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της.

«Πρόκειται για μια παράνομη απειλή ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και το διεθνές δίκαιο. Είναι δυσανάλογη, απολύτως δυσανάλογη, υπερβολική, όπως είπα, και περιττή, καθώς η Βενεζουέλα δεν ήταν, δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ απειλή για τις ΗΠΑ, αλλά η Βενεζουέλα είναι εγγύηση ασφαλείας σε ολόκληρη την αμερικανική ήπειρο. Η Βενεζουέλα είναι ελπίδα».

Ο Μαδούρο μίλησε μετά την απονομή του πρώτου βραβείου ειρήνης της FIFA στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φέτος έκανε έντονη εκστρατεία για το Νόμπελ Ειρήνης, για τις προσπάθειές του να προωθήσει τον διάλογο και την αποκλιμάκωση σε μερικά από τα μεγαλύτερα σημεία έντασης στον κόσμο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κυριάρχησε στη σκηνή του Kennedy Center της Ουάσινγκτον την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της τελετής κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι σκότωσε τέσσερις άνδρες σε επιδρομή εναντίον σκάφους που υποψιάζονταν ότι μετέφερε ναρκωτικά σε διεθνή ύδατα στον Ανατολικό Ειρηνικό την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου.

Συμπεριλαμβανομένης και αυτής της επίθεσης, από τις 2 Σεπτεμβρίου έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 21 επιθέσεις εναντίον ύποπτων μεταφορών ναρκωτικών, με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσότερων από 84 ατόμων.

Οι επιθέσεις έρχονται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει την πίεση στον Μαδούρο, τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αποκαλεί παράνομο ηγέτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.