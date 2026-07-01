«Κάποιοι σύμμαχοι υστερούν»: Νέα πίεση των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες στο 5%

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι «είμαστε προετοιμασμένοι για μια πολύ επιτυχημένη σύνοδο κορυφής», σημειώνοντας παράλληλα πως ορισμένοι σύμμαχοι «υστερούν, δεν δαπανούν αρκετά ή δεν έχουν αξιόπιστη πορεία» για την ενίσχυση των αμυντικών τους δαπανών.

Όπως τόνισε, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «αναμένει ότι όλοι οι σύμμαχοι θα κινηθούν άμεσα και θα μπουν σε τροχιά για τις δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ», υπογραμμίζοντας ότι ο στόχος είναι «η συνέχιση της μεταφοράς του βάρους της συμβατικής άμυνας της Ευρώπης στους συμμάχους μας». Παράλληλα, ανέφερε ότι «όσοι κάνουν περισσότερα θα πρέπει να λαμβάνουν οφέλη από αυτό».

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρεσβευτής στο ΝΑΤΟ δήλωσε ότι «οι ανακοινώσεις των ΗΠΑ και των συμμάχων θα είναι σημαντικές», προσθέτοντας πως η συνεργασία συνεχίζεται και ότι αναμένεται «οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι να επωμιστούν το βάρος» της στήριξης.

Τέλος, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει επαρκής ενοποίηση στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία» και εξέφρασε την προσδοκία για «μακροπρόθεσμες και σταθερές δεσμεύσεις» υπέρ της Ουκρανίας, ενόψει της συνόδου της Άγκυρας.

Πηγή: skai.gr

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