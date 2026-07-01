Η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ένα ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσάραξε στο Στενό του Ορμούζ, καθώς κινούνταν εκτός της διαδρομής που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, είχε καθοριστεί για τη διέλευσή του, δίνοντας παράλληλα στη δημοσιότητα εικόνες του περιστατικού.

Στο σχετικό ρεπορτάζ, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στην κρατική τηλεόραση: «Επειδή το πλοίο κινήθηκε σε διαδρομή που δεν είχε εγκριθεί για αυτό και από την οποία δεν μπορούσε να διέλθει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό.»

A cargo ship attempting to transit the Strait of Hormuz using a US-suggested route has run aground; an incident even worse than sinking! pic.twitter.com/KvUvUIkMXI — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) July 1, 2026

Στις εικόνες διακρίνεται ένα ρυμουλκό δίπλα στο πλοίο, το οποίο φαίνεται να επιχειρεί να το συνδράμει.

Ωστόσο, η εταιρεία TankerTrackers, η οποία παρακολουθεί την κίνηση δεξαμενόπλοιων και άλλων πλοίων στα διεθνή ύδατα, αμφισβήτησε την εκδοχή της Τεχεράνης. Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ανέφερε: «Αν το συγκεκριμένο πλοίο έχει βύθισμα μόλις 10 μέτρων, πώς είναι δυνατόν να έχει προσαράξει σε σημείο όπου το βάθος της θάλασσας κυμαίνεται μεταξύ 35 και 50 μέτρων;»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πρόκειται για ξένο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, χωρίς να δίνονται περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή τις συνθήκες του περιστατικού.

Το ρεπορτάζ φαίνεται να αποσκοπεί στην ενίσχυση του ισχυρισμού της Τεχεράνης ότι ασκεί έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο η διεθνής κοινότητα θεωρεί εδώ και δεκαετίες διεθνή θαλάσσια οδό.

Σε περίοδο ειρήνης, από το Στενό του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Από την έναρξη του πολέμου, το Ιράν αξιοποιεί τη δυνατότητά του να περιορίζει τη διέλευση από το Στενό ως βασικό μοχλό πίεσης, προκαλώντας αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και άλλων κρίσιμων αγαθών.



Πηγή: skai.gr

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