«Δειλοί, προδότες, υπάνθρωποι»: «Κεραυνοί» Καντίροφ για τους Ρώσους που δεν θέλουν να πολεμήσουν

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο ισχυρός άνδρας της Τσετσενίας, επαρχίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καταφέρθηκε χθες Παρασκευή εναντίον των ρώσων στρατευσίμων που δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν στην Ουκρανία, καθώς δεν είναι «τίποτε άλλο παρά δειλοί» κατ’ αυτόν.

Οι λόγοι που προβάλουν για να μην πολεμήσουν, ότι εναντιώνονται στον πόλεμο ή στη ρωσική πολιτική ηγεσία, δεν είναι παρά δικαιολογίες, έκρινε ο κ. Καντίροφ.

«Ξέρεις, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά δειλός, προδότης, ανθρώπινο ον δεύτερης κατηγορίας», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο σε κάθε αντιρρησία συνείδησης.

Την Τετάρτη, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μερική επιστράτευση. Η αναγγελία αυτή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ώθησε πολλούς Ρώσους σε στρατεύσιμη ηλικία να σπεύσουν στα αεροδρόμια και χερσαίες συνοριακές διαβάσεις.

Συνολικά, αναμένεται να λάβουν φύλλα πορείας 300.000 έφεδροι.

Ο κ. Καντίροφ διευκρίνισε μόλις την Πέμπτη ότι στην Τσετσενία δεν θα γίνει επιστράτευση. Ωστόσο, αρκετές μονάδες τσετσένων εθελοντών ήδη πήγαν στα μέτωπα, πρόσθεσε.

Κάθε άλλο παρά πατριωτικό δείχνει το κλίμα σε όλη τη Ρωσία όσον αφορά τη «μερική» επιστράτευση για το ουκρανικό μέτωπο, που συζητείται πόσο μερική είναι, ή στην πραγματικότητα με το διάταγμα Πούτιν οι ρωσικές αρχές έχουν το δικαίωμα στρατολόγησης… ενός εκατoμμυρίου ανδρών, κάτι που πάντως η Μόσχα διαψεύδει.

Τα βίντεο που έχουν διαρρεύσει στο Telegram και στο Twitter δείχνουν ένα βαρύ, ένα έκρυθμο κλίμα, με πολίτες να στρατολογούνται με το ζόρι ή με μισή καρδιά λόγω των ασφυκτικών πιέσεων και τους συγγενείς τους να διαμαρτύρονται...



Στη Δημοκρατία της Καμπαρντίνο-Μπαλκάριας, γυναίκες, μανάδες σύζυγοι ή αδελφές, διακρίνεται να φωνάζουν στον στρατιωτικό επίτροπο.

Σε άλλο βίντεο επίστρατοι "πιάνονται στα χέρια", δίπλα σε πούλμαν που πιθανότατα θα τους μεταφέρει στο μέτωπο.

Παράλληλα, ενώ κάποια πούλμαν αποχωρούν διακρίνοναι οι συγγενείς και φίλοι των επιστράτων, σκυθρωποί και σιωπηλοί.

Σε ένα άλλο αποκαλυπτικό βίντεο σε στρατολογικό γραφείο στη Ρωσία, ένας αξιωματικός φωνάζει σε θυμωμένους, αγανακτισμένους άνδρες που έχουν κινητοποιηθεί. «Αυτό είναι - τα παιχνίδια τελειώσανε! Είστε στρατιώτες τώρα!»

Another revealing video. Scene inside a mustering station in Russia where an officer yells at angry, resentful men who have been mobilized.

“That’s it- playtime’s over. You’re soldiers now!”

pic.twitter.com/oTfomvgsUf