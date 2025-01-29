Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις αναδιαρθρώσεις αλλά και τις αυξήσεις μονάδων στις τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς αυτές φαίνεται να σχετίζονται και άμεσα με το εξόχως αναθεωρητικό δόγμα της «Γαλάζιας Πατρίδας». Ο λόγος για την αύξηση, όπως όλα δείχνουν, των ταξιαρχιών των Τούρκων πεζοναυτών, που έχουν το προσωνύμιο «Κροκόδειλος», από μία που είναι τώρα σε τρεις, εκ των οποίων οι δύο θα υπάγονται στη Στρατιά Αιγαίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», τα μάτια και τα αφτιά της Αθήνας έχουν εστιάσει και πάλι στο Βόρειο Αιγαίο ήδη από τον Ιανουάριο του 2023 και την επίσκεψη του τότε Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ στην Ίμβρο, καθώς μέσω αυτής ήρθαν στην επιφάνεια τα στρατιωτικά έργα που διενεργεί η Άγκυρα στο νησί. Το δε σχετικά πρόσφατο σόου του θιασώτη της «Γαλάζιας Πατρίδας» απόστρατου ναυάρχου Γιαϊτζί, ανατολικά της Ζουράφας, έδειξε πως η Άγκυρα δεν έχει ξεχάσει το Βόρειο Αιγαίο και οι στοχεύσεις της δεν είναι μόνο στα Δωδεκάνησα.

Σε απόσταση 25 χλμ.

Η εικόνα που καταγράφεται είναι ότι ετοιμάζονται συστηματικά οι σχετικές εγκαταστάσεις στρατοπέδων και υποδομής στην Ίμβρο και τα αντίστοιχα έργα υποστήριξης των επεκτάσεων στρατοπέδων του 5ου Συντάγματος Καταδρομών που εδρεύει στο νησί, και η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι επιχειρησιακά η αναβάθμισή τους θέλει να δώσει στους καταδρομείς νησιωτικό και εκστρατευτικό χαρακτήρα και να τους καταστήσει πεζοναύτες. Να γίνουν δηλαδή η 3η Ταξιαρχία Πεζοναυτών, για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στην Αθήνα ότι θέλει να δημιουργήσει η Τουρκία. Αυτά την ώρα που η Τουρκία ψέγει την Ελλάδα που, έχοντας πάνω από το κεφάλι της ένα casus belli, προχωρά στη δημιουργία και πυραυλικού τείχους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι περισσότερες εγκαταστάσεις που αναβαθμίζονται είναι στην περιοχή Ουγουρλού (το ελληνικό όνομα της περιοχής είναι Λιβούνια). Τα έργα που γίνονται στην Ίμβρο σε συνδυασμό με την απόκτηση από τους Τούρκους πεζοναύτες του αμφιβίου θωρακισμένου ερπυστριοφόρου Zaha, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 21 πεζοναύτες έκαστο, έβαλαν στο τραπέζι ακόμα και σενάρια νυχτερινής διάβασης του διαύλου μεταξύ Ίμβρου και Λήμνου από αριθμό αυτών των αμφιβίων χωρίς τη χρήση καν αποβατικών πλοίων, με την προϋπόθεση βέβαια ήρεμης θάλασσας, καθώς σε σχετικό βίντεο που έδωσε πριν από 4 μήνες το τουρκικό υπουργείο Άμυνας οι προδιαγραφές του αναφέρουν πως μπορεί να πλεύσει μια απόσταση 15 ναυτικών μιλίων, δηλαδή 27,8 χιλιομέτρων. Από την παραλία του Ουγουρλού μέχρι την απέναντι παραλία του Παλαιόκαστρου στη Λήμνο η απόσταση είναι 25 χιλιόμετρα.

Σενάρια απόβασης

Αν και αυτό είναι το πιο ακραίο σενάριο, εντούτοις η δημιουργία μιας ταξιαρχίας πεζοναυτών στο Βόρειο Αιγαίο δείχνει την εν δυνάμει πρόθεση της Τουρκίας είτε για μια κίνηση πέρα από το σύμπλεγμα των Δωδεκανήσων είτε ακόμα και για απόπειρα υπερκέρασης της «αδιάβατης» γραμμής του Έβρου με απόβαση στα μετόπισθεν. Οι εξελίξεις στους Τούρκους πεζοναύτες άρχισαν να τρέχουν πιο γρήγορα μετά τον Αύγουστο του 2024, όταν ανακοινώθηκε η ίδρυση της 2ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών στην Αλεξανδρέττα.

Σημειωτέον, η έδρα της 1ης είναι στη Φώκαια, κοντά στη Σμύρνη, και ανήκει στη Στρατιά Αιγαίου. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και η 2η Ταξιαρχία που ίδρυσαν ήδη οι Τούρκοι στην Αλεξανδρέττα μπορεί σχετικά εύκολα να μετακινηθεί στο Αιγαίο, καθώς πλέον, όπως τόνισαν στρατιωτικές πηγές, υπάρχει μεγάλος αριθμός αποβατικών πλοίων και το «Anadolu», που πέρα από μίνι αεροπλανοφόρο είναι και πλοίο αποβάσεων.

Πηγή: skai.gr

