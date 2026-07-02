Το ΝΑΤΟ σχεδιάζει να αντικαταστήσει τα γερασμένα AWACS με σουηδικά GlobalEye

Το ΝΑΤΟ θα ανακοινώσει στη σύνοδο κορυφής της Άγκυρας την επόμενη εβδομάδα σχέδια για την αντικατάσταση του γηρασμένου στόλου αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης AWACS με τα αεροσκάφη εναέριας επιτήρησης GlobalEye της σουηδικής Saab, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τέσσερις πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Το ΝΑΤΟ, οι ηγέτες του οποίου θα συναντηθούν στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 και 8 Ιουλίου, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ η Saab αρνήθηκε να σχολιάσει την πληροφορία.



Πηγή: skai.gr

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