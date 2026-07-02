Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Από την πρώτη ημέρα ασθένειας οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν υποχρεωτικά ιατρική βεβαίωση

Η κυβέρνηση Μερτς καταργεί τη δυνατότητα δήλωσης αναρρωτικής άδειας μέσω τηλεφώνου, στο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της οικονομίας

Το Βερολίνο αποδίδει τα υψηλά ποσοστά αναρρωτικών αδειών σε σημαντικό παράγοντα μείωσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία δεν θα μπορούν πλέον να δηλώνουν εύκολα ότι είναι άρρωστοι χωρίς αποδεικτικά στοιχεία, καθώς θα υποχρεούνται να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση ακόμη και για μία μόνο ημέρα απουσίας από την εργασία.

Ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς παρουσίασε σήμερα ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο πακέτο μεταρρυθμίσεων με στόχο την τόνωση της υποτονικής γερμανικής οικονομίας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η αυστηροποίηση του πλαισίου για τις αναρρωτικές άδειες.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια «δύσκολη απόφαση», ωστόσο υποστήριξε πως η χώρα του δεν έχει πλέον την οικονομική δυνατότητα να διατηρεί το ισχύον καθεστώς.

«Δεν μπορούμε πλέον να αποδεχόμαστε τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αναρρωτικών αδειών στις επιχειρήσεις μας», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Καταργούμε τη δυνατότητα δήλωσης ασθένειας μέσω τηλεφώνου και καθιερώνουμε την υποχρέωση προσκόμισης ιατρικής βεβαίωσης από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθένειας. Δεν μπορούμε πλέον να αντέξουμε αυτό το ανταγωνιστικό μειονέκτημα που προκαλείται από τις παρατεταμένες απουσίες από την εργασία», πρόσθεσε.

Ο Μερτς έχει επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία του για το υψηλό ποσοστό αναρρωτικών αδειών στη Γερμανία, θεωρώντας ότι αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.



Πηγή: skai.gr

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