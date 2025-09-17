Ερντογάν και Φιντάν στην τελετή έργων θεμελίωσης του νέου κτιρίου του ΥΠΕΞ

Στην τελετή έργων θεμελίωσης του νέου κτιρίου του Υπουργείου Εξωτερικών βρέθηκαν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Το νέο κτίριο του τουρκικού ΥΠΕΞ βρίσκεται σε έκταση 360.000 τ.μ και μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θέσεις πάρκινγκ για 3.000 αυτοκίνητα, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

«Σε αυτό το έργο, ενσωματώσαμε την αρχή «η μορφή ακολουθεί τη λειτουργία» στην αρχιτεκτονική αρχή «η μορφή εκφράζει δύναμη». Με αυτόν τον τρόπο, στοχεύσαμε να δώσουμε στην Άγκυρα, την πρωτεύουσα, μια νέα σιλουέτα και στην Τουρκία μια ισχυρή αρχιτεκτονική στις εξωτερικές της σχέσεις», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και πρόσθεσε:

«Πιστεύω ότι αυτή ένα ισχυρό, σύγχρονο και διαχρονικό έργο που αντικατοπτρίζει την παγκόσμια θέση της χώρας μας, θα γίνει ένα από τα σύμβολα της πόλης μας».

Πηγή: skai.gr

