Ρόμπερτ Χάμπεκ: Οι δασμοί της Ε.Ε σε κινεζικά αγαθά δεν συνιστούν «τιμωρία»

Οι προτεινόμενοι δασμοί της ΕΕ σε κινεζικά αγαθά δεν συνιστούν "τιμωρία", δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ σε Κινέζους αξιωματούχους σήμερα στο Πεκίνο.

Η επίσκεψη του Χάμπεκ στην Κίνα είναι η πρώτη υψηλόβαθμου Ευρωπαίου αξιωματούχου από τότε που οι Βρυξέλλες πρότειναν υψηλούς δασμούς στις εισαγωγές κινεζικής κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων για την καταπολέμηση αυτού που η ΕΕ θεωρεί υπερβολικές επιδοτήσεις.

Η Κίνα προειδοποίησε χθες, Παρασκευή, ενόψει της άφιξής του ότι η κλιμάκωση των εμπορικών τριβών με την ΕΕ για τα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής θα μπορούσε να πυροδοτήσει έναν εμπορικό πόλεμο.

Σε συνάντηση που είχε με τον Τζενγκ Σαντζιέ, πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρύθμισης της Κίνας, ο Χάμπεκ δήλωσε ότι οι προτεινόμενοι δασμοί της ΕΕ αποσκοπούν να εξισώσουν τους όρους ανταγωνισμού με την Κίνα.

«Θα κάνουμε τα πάντα για να προστατεύσουμε τις κινεζικές εταιρείες», απάντησε ο Τζενγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

