Η θεία, η μαμά και η γερμανική επανένωση

3 Οκτωβρίου, εθνική εορτή στη Γερμανία σήμερα, η μέρα που υπεγράφη το 1990 η συμφωνία για την ένωση των δύο Γερμανιών. Τα γεγονότα εκείνα μέσα από ένα ποίημα του Αλέξιου Μάινα.Της συμφωνίας για τη γερμανική επανένωση είχε προηγηθεί ένα χρόνο πριν η πτώση του Τείχους του Βερολίνουκαι η κατάρρευση της Ανατολικής Γερμανίας. Τότε, αρχές Νοεμβρίου του 1989, ένα παιδί στην Αθήνα βλέπει στην τηλεόραση ένα επεισόδιο της δημοφιλούς αμερικανικής σειράς Σάντα Μπάρμπαρα. Αλλά η έκτακτη επικαιρότητα διακόπτει το πρόγραμμα και δείχνει εικόνες από την Πτώση του Τείχους. Και η Γερμανίδα μητέρα αναλύεται σε κλάματα. Το παιδί θα γίνει ποιητής και πολύ αργότερα θα αποδώσει εκείνες τις στιγμές με στίχους. Η θεία που μαρτύρησε στην Ανατολική Γερμανία και η μητέρα που συγκεντρώθηκε για πρώτη φορά στην τηλεόραση.



SANTA BARBARA

Πηγή: Deutsche Welle

Ο κόσμος τότε θ’ άλλαζε.Θ’ αλλάζαν, είπαν, όλα.I.Δυο δέματα με δώρα, ρούχα, λιχουδιές τής στέλναμεκάθε Δεκέμβρη. Το ίδιο κι η γιαγιά απ’ το Μπριλ.Κι ένα σωρό αποδείξεις πως ψηλώναμε εγώ κι ο Χάρης.Η θεία μου δεν είχε δει τ’ ανίψια της, μόνο φωτογραφίες.Ούτε κι εμείς τον Τόμας. Σίγουρα θα τον έπαιρνε μαζί.Η θεία μου, που ’χε αποπειραθεί με άλλους δυο να σκάψειπρος δυτικά, βασανίστηκε σε κρατητήριο. Τρεις μέρεςδεν την άφησε να κλείσει μάτι η Στάζι. Ούτε γουλιά νερό,την ανέκριναν ξανά και ξανά με μια λάμπα στο πρόσωπο,τη χτυπούσαν με φαρδιές σανίδες. Όταν της βγάλαν ταονόματα, της στρώσαν μια κουβέρτα στο τσιμέντο.Σε δυο τρεις μέρες πέθανε από ανακοπή. Πως ήταν τάχαπυρετός και πνευμονία, είπαν. Πως είχε την καλύτερη φροντίδα.Πήγαν τον γιο σε κάποια κλινική και δείξαν την πλισέ τηςφούστα. Ένα άδειο μαξιλάρι. Κι ένα απ’ τα δυο παπούτσιαόρθιο, καθαρό, κάτω απ’ το κάτασπρο κρεβάτι. Πάνω σ’ αυτότο τίποτα σαν να ’χε ρίξει χιόνι.II.Μια μέρα είχα γυρίσει απ’ το σχολείο κι έτρωγα στοσαλόνι βλέποντας σαπουνόπερα. Το πρόγραμμα διακόπηκεγια ειδήσεις – έδειξαν κάποιους να χορεύουν καθιστοίψηλά πάνω στη μάντρα. Άκουσε η μάνα μου από μέσατα Γερμανικά και ήρθε με τις σαπουνάδες στα γάντια.Στάθηκε μπροστά κι έκρυβε την οθόνη. Ποτέ δεν έβλεπετηλεόραση. Πήγα να δω απ’ το πλάι τι γινόταν – το μπούγιοφώναζε συνθήματα, κάποιος κρατούσε ένα χαρτί «Ένας λαόςμια ρίζα». Άλλος σφυροκοπούσε το μπετόν. Γροθιέςπανηγυρίζαν στον αέρα. Στεκόταν μπρος στο τζάμι της οθόνηςκι έκλαιγε. Οι σαπουνάδες τρέχαν απ’ τα πλαστικά της χέρια.Γύρισε και με κοίταξε θολή μέσα στα δάκρυα. Ουρές τ’ αμάξια,κόρνες. Παντού αγκαλιές και πλήθη. Χειροπιαστή χαρά.Ήταν Νοέμβρης, δέκα του μηνός, Παρασκευή. Εγώ περίμενατι είχε να του πει η Ίντεν. Την είχε αναστατώσει ο Κρουζ.Δεν ήξερες τι θα συμβεί. Πραγματικά. Κι αν ένιωθε κι αυτόςτα ίδια.Το ποίημα του Αλέξιου Μάινα «Santa Barbara» θα δημοσιευθεί του χρόνου σε συλλογικό τόμο που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις της ΕΣΤΙΑΣ με χρηματοδότηση της Deutsche Welle. Είκοσι Έλληνες συγγραφείς που συνδέονται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο με τη Γερμανία καταθέτουν κείμενα και ποιήματα.

