Η κυβέρνηση του Οντάριο θα αναστείλει τη διαφημιστική εκστρατεία με τον Ρόναλντ Ρέιγκαν, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να διακόψει τις εμπορικές συνομιλίες με τον Καναδά, δήλωσε ο πρωθυπουργός της επαρχίας Νταγκ Φορντ.

Οι διαφημίσεις, που προβάλλουν τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ να δηλώνει ότι οι δασμοί προκαλούν εμπορικούς πολέμους και οικονομικές καταστροφές, θα συνεχίσουν να προβάλλονται το Σαββατοκύριακο κατά τη διάρκεια του World Series, και θα σταματήσουν τη Δευτέρα, όπως δήλωσε ο Φορντ.

«Σε συνεννόηση με τον πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ, το Οντάριο θα αναστείλει την καμπάνια του στις ΗΠΑ από τη Δευτέρα, ώστε να μπορέσουν να ξαναρχίσουν οι εμπορικές συνομιλίες», ανέφερε ο Φορντ σε δήλωσή του.



Πηγή: skai.gr

