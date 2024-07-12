Ο τουρισμός στην Ελλάδα θα μπορούσε να καταρρεύσει σε 10 χρόνια εάν δεν γίνουν σημαντικές αλλαγές στον κλάδο, προειδοποιούν οι ειδικοί σύμφωνα με μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η μελέτη, κρούει το «καμπανάκι» στην Ελλάδα η οποία όπως αναφέρει υποφέρει από «υπερ-τουρισμό» και κινδυνεύει άμεσα να κινδυνεύσει εντελώς ο κλάδος.

Το τρέχον τουριστικό μοντέλο δεν είναι βιώσιμο και θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάλυση του τουριστικού τομέα και μεγάλου μέρους της ελληνικής οικονομίας μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, προειδοποιεί η έκθεση.

Ο τρόπος διαχείρισης του νερού και της ενέργειας, η φροντίδα των πολιτιστικών και ιστορικών τοποθεσιών και η διατήρηση της παράκτιας ζώνης σε καλή κατάσταση αποτελούν τομείς που ανησυχούν τους ειδικούς, σύμφωνα με την έκθεση.

Η επιτροπή ζήτησε την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου για τον τουριστικό τομέα στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει «έλλειψη οράματος και στρατηγικής».

Ο αριθμός των τουριστών αυξήθηκε δραματικά στην Ελλάδα την περίοδο 2022 - 2023, με 33 εκατομμύρια ανθρώπους να επισκέπτονται τη χώρα πέρυσι. Η Σαντορίνη, για παράδειγμα, έχει 15.550 μόνιμους κατοίκους και παράγει περίπου 1 δισ. ευρώ ετησίως. Πέρυσι, το νησί υποδέχθηκε 2 εκατομμύρια τουρίστες. Ο αυξανόμενος αριθμός επισκεπτών έχει ασκήσει σοβαρή πίεση στους πολιτιστικούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

Η Ακρόπολη - ένα από τα μνημεία με τις περισσότερες επισκέψεις παγκοσμίως εισάγει μέτρα, όπως τα εισιτήρια χρονομετρημένης εισόδου σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τον συντριπτικό αριθμό επισκεπτών καθημερινά. Επίσης, υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των επιβατών κρουαζιερόπλοιων που επισκέπτονται τη Σαντορίνη και έχουν δημιουργηθεί ζώνες κυκλοφορίας στην Ακρόπολη.

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης ότι η εισροή τουριστών έχει προκαλέσει και προβλήματα με το νερό, με τη διαθεσιμότητα πόσιμου νερού να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα σε πολλά μέρη. Η κατανάλωση ενέργειας από τον τουριστικό κλάδο είναι επίσης ένα σοβαρό ζήτημα, ιδιαίτερα εντός των ξενοδοχειακών μονάδων.

«Η γενική αίσθηση που υπάρχει στους πολίτες [είναι] ότι η παράκτια ζώνη και η κοινή χρήση της απειλούνται ολοένα και περισσότερο από την απερίσκεπτη, και μερικές φορές αυθαίρετη, τουριστική ανάπτυξη», προσθέτει η έκθεση.

Αυξημένη όμως είναι και η ζήτηση για καταλύματα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σε ορισμένα μέρη, όπως η Αθήνα, οι διανυκτερεύσεις σε καταλύματα τύπου Airbnb αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 40% των διαθέσιμων κλινών.

«Η οικονομία της χώρα μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο επιβεβλημένη την ανάγκη βιώσιμης διαχείρισής της, ώστε να γίνει πηγή πλούτου με μακροπρόθεσμη απόδοση και να μην εξαντληθούν οι δυνατότητές της, σπαταλώντας και καθιστώντας τους τουριστικούς μας προορισμούς μη ελκυστικούς μακροπρόθεσμα», αναφέρει η έκθεση.

Στην Ελλάδα, ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 25% του ΑΕΠ και σε όλη την έκθεση δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου τουριστικού μοντέλου για το μέλλον, καθώς οι ανάγκες της «κοινωνίας των πολιτών» πρέπει να εξισορροπούνται με «το πραγματικό οικονομικό όφελος» του τουρισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.