Σαν σήμερα: 12 Ιουλίου 1993 - Ξεκινά η λειτουργία του Ωνασείου - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Το νοσοκομείο είναι μια σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

  • 1827 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ο τσάρος Νικόλαος Α' αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας. 

  • 1843 ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα.

  • 1976 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.

  • 1979 ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Λήγει η απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών.

  • 1993 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.

