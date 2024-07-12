1827 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ

Ο τσάρος Νικόλαος Α' αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας.

1843 ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα.

1976 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.

1979 ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Λήγει η απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών.

1993 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.