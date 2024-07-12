-
1827 ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Ο τσάρος Νικόλαος Α' αποδέχεται την παραίτηση του Ιωάννη Καποδίστρια από τη θέση του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, προκειμένου να αναλάβει κυβερνήτης της Ελλάδας.
-
1843 ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Με Βασιλικό Διάταγμα παρέχεται το δικαίωμα εκδόσεως τραπεζογραμματίων στην Εθνική Τράπεζα.
-
1976 ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
Διεξάγεται στο κλειστό της Γλυφάδας ο πρώτος τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ. Το κατακτά o Ολυμπιακός, που νικάει την ΑΕΚ με 81-69.
-
1979 ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Λήγει η απεργία των Ελλήνων τραπεζοϋπαλλήλων, με επιστράτευση των απεργών.
-
1993 ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Αρχίζει τη λειτουργία του το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο στην Αθήνα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.