Με γεννήτριες αναγκάστηκε να λειτουργήσει από τη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα μέχρι σήμερα το μεσημέρι το νοσοκομείο Γεννηματάς στη Θεσσαλονίκη, λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως έκανε γνωστό νωρίτερα σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ, το νοσοκομείο Γεννηματάς Θεσσαλονίκης αντιμετώπισε σοβαρό μπλακ άουτ λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ εξωτερικά του νοσοκομείου.

Συγκεκριμένα, το νοσοκομείο από τη 1:00 τα μεσάνυχτα και μετά που υπήρξε διακοπή ρεύματος τροφοδοτούνταν μέσω γεννήτριας η οποία όμως είναι για λίγη ώρα. Η γεννήτρια λειτούργησε μέχρι να τελειώσει το πετρέλαιο.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ο ο διοικητής της 3ης ΥΠΕ Παναγιώτης Μπογιατζίδης, το νοσοκομείο Γεννηματάς το οποίο σήμερα συνεφημερεύει με το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, λειτούργησε με γεννήτρια, η οποία εφοδιάστηκε με καύσιμα και δέχτηκε κανονικά πολίτες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ). Κανονικά έγινε και η νοσηλεία των ασθενών ενώ υπήρχε δυνατότητα να γίνουν χειρουργεία. Η διαχείριση των περιστατικών έγινε μέσω ΚΕΠΥ - ΕΚΑΒ και για προληπτικούς λόγους δεν αποκλείστηκε το ενδεχόμενο κάποια να μεταφερθούν στο ΑΧΕΠΑ.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ και εργαζόμενος στο Γεννηματάς, Πέτρος Κετικίδης, επισήμανε ότι η διακοπή ρεύματος έγινε στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, τέθηκαν σε λειτουργία οι γεννήτριες ενώ στις 11:00 το πρωί ήρθε βυτίο με καύσιμα. Όπως σημείωσε ο κ. Κετικίδης, πρόβλημα σημειώθηκε στο παλιό κτίριο όπου βρίσκονται οι διοικητικές υπηρεσίες και τα ΤΕΠ όπου, μέχρι να έρθει το βυτίο με τα καύσιμα, μεταφέρθηκαν καύσιμα από το Παιδιατρικό Τμήμα. Λόγω της διακοπής της ηλεκτροδότησης τέθηκε εκτός λειτουργίας ο αξονικός τομογράφος, καθώς δεν υπήρχε γεννήτρια για να λειτουργήσει, ενώ ένας πολυτραυματίας μεταφέρθηκε στο ΑΧΕΠΑ.

Νωρίτερα, στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ ανέφερε ότι το νοσοκομείο εξακολουθούσε να είναι σε κατάσταση μπλακ άουτ, περιμένοντας νέα προμήθεια πετρελαίου.

Από το πρωί δε δουλεύει ο αξονικός και οι ασθενείς διακομίζονται στο ΑΧΕΠΑ.

Πηγή: skai.gr

