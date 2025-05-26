Λογαριασμός
Εντυπωσιακή έκρηξη του Κιλαουέα στη Χαβάη – Λάβα σε ύψος όσο ο Πύργος του Άιφελ – Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου «ξύπνησε» ξανά - Μαγικές εικόνες

ηφαιστειο

Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, το Κιλαουέα στη Χαβάη, «ξύπνησε» ξανά, κάνοντας εντυπωσιακές εκρήξεις.

Σήμερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης, σε ορισμένες περιοχές τα σιντριβάνια της λάβας έφτασαν τα 1000 πόδια (300 μέτρα), σε ύψος που είναι σχεδόν το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

Από την τελευταία μεγάλη έκρηξη στις 23 Δεκεμβρίου, η δραστηριότητα του Κιλαουέα είναι συνεχής, με φάσεις έκρηξης που διαρκούν από 13 ώρες έως και οκτώ ημέρες.

Η σημερινή, εντυπωσιακή έκρηξη ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων μηνών.

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα 6 ενεργά ηφαιστεία στη Χαβάη, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο της υφηλίου. Παρότι μικρότερο από το Μάουνα Λόα είναι πιο ενεργό, προσελκύωντας πλήθος τουριστών λόγω των θεαματικών εκτοξεύσεων λάβας και πυροκλαστικών υλικών.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Χαβάη ηφαίστειο
