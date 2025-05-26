Ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια του κόσμου, το Κιλαουέα στη Χαβάη, «ξύπνησε» ξανά, κάνοντας εντυπωσιακές εκρήξεις.

Σήμερα, σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων της Χαβάης, σε ορισμένες περιοχές τα σιντριβάνια της λάβας έφτασαν τα 1000 πόδια (300 μέτρα), σε ύψος που είναι σχεδόν το ύψος του Πύργου του Άιφελ.

Από την τελευταία μεγάλη έκρηξη στις 23 Δεκεμβρίου, η δραστηριότητα του Κιλαουέα είναι συνεχής, με φάσεις έκρηξης που διαρκούν από 13 ώρες έως και οκτώ ημέρες.

Η σημερινή, εντυπωσιακή έκρηξη ήταν η μεγαλύτερη των τελευταίων μηνών.

This evening, Kilauea had its most powerful eruption since the current series began last December.



I debated whether to go see it. On the drive up, I almost turned around three times because it was raining. Even after entering the park, I came close to heading back. But in… pic.twitter.com/8u80Qsrp23 — John W. Ratcliff (@jratcliff) May 26, 2025

Το Κιλαουέα είναι ένα από τα 6 ενεργά ηφαιστεία στη Χαβάη, μαζί με το Μάουνα Λόα, το μεγαλύτερο της υφηλίου. Παρότι μικρότερο από το Μάουνα Λόα είναι πιο ενεργό, προσελκύωντας πλήθος τουριστών λόγω των θεαματικών εκτοξεύσεων λάβας και πυροκλαστικών υλικών.

