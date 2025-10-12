Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εκλογές στο Καμερούν: Οι υποστηρικτές του Ίσα Τσιρόμα συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Ο συγκεκριμένος υποψήφιος θεωρείται ο μόνος που μπορεί να κοντράρει το φαβορί των εκλογών, τον 92χρονο εν ενεργεία πρόεδρο, Πολ Μπιγιά

Συγκρούσεις

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσουν υποστηρικτές του υποψηφίου για την προεδρία του Καμερούν, Ίσσα Τσιρόμα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων έξω από εκλογικό τμήμα.

Οι εκλογές στο Καμερούν έχουν ένα μεγάλο φαβορί, τον επί 43 χρόνια πρόεδρο Πολ Μπιγιά. Ο Ισσα Τσιρόμα θεωρείται ίσως ο μόνος από τους άλλους εννέα υποψήφιους που μπορεί να τον κοντράρει στην εκλογική διαδικασία. 

υποψήφιος πρόεδρος Καμερούν

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καμερούν εκλογές
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark