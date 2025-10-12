Εκλογές στο Καμερούν: Οι υποστηρικτές του Ίσα Τσιρόμα συγκρούστηκαν με την αστυνομία

Οι δυνάμεις ασφαλείας χρησιμοποίησαν εκτοξευτήρα νερού για να διαλύσουν υποστηρικτές του υποψηφίου για την προεδρία του Καμερούν, Ίσσα Τσιρόμα, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων έξω από εκλογικό τμήμα.

Οι εκλογές στο Καμερούν έχουν ένα μεγάλο φαβορί, τον επί 43 χρόνια πρόεδρο Πολ Μπιγιά. Ο Ισσα Τσιρόμα θεωρείται ίσως ο μόνος από τους άλλους εννέα υποψήφιους που μπορεί να τον κοντράρει στην εκλογική διαδικασία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.