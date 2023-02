Καμερούν: 18 τραυματίες από τρεις εκρήξεις σε έναν μαραθώνιο

Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από τρεις εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά την έναρξη ενός μαραθωνίου στο αγγλόφωνο νοτιοδυτικό Καμερούν, που μαστίζεται από μια αιματηρή σύγκρουση μεταξύ του στρατού και αυτονομιστών ανταρτών, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υπουργός Αθλητισμού και ο τοπικός κυβερνήτης.

Oι εκρήξεις σημειώθηκαν κατά την έναρξη της 28ης διοργάνωσης της ανάβασης στο Όρος Καμερούν, που έχει τον τίτλο «Αγώνας της Ελπίδας», η οποία έλαβε χώρα στην Μπουέα, πρωτεύουσα της νοτιοδυτικής περιοχής, 70 χλμ. δυτικά της Ντουάλα, της οικονομικής πρωτεύουσας του Καμερούν.

«Δεκαοκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους ένας αθλητής και 17 θεατές», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ναρσίς Μουέλ Κομπί, υπουργός Αθλητισμού, ο οποίος βρισκόταν εκεί για την διοργάνωση.

«Υπήρξαν μερικές απόπειρες αναταραχής με τρεις εκρήξεις στη διαδρομή. Αυτές οι εκρήξεις δεν είχαν καμία επίπτωση στον αγώνα», δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Μπέρναρντ Οκάλια Μπιλάι.

Horrible scene at the mount Cameroon race of home. #endanglophonecrisis pic.twitter.com/apqhopnl9V