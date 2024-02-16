Κάμερον: Υπόλογος ο Πούτιν για το θάνατο Ναβάλνι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Τον Βλάντιμιρ Πούτιν καθιστά υπόλογο για το θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ντέιβιντ Κάμερον.

«Ο Πούτιν θα πρέπει να είναι υπόλογος για αυτό που συνέβη - κανένας δε θα πρέπει να αμφισβητεί τη φρικτή φύση του καθεστώτος του», έγραψε στον λογαριασμό του στο Χ.

Ο λόρδος Κάμερον πρόσθεσε πως «ο Ναβάλνι πάλεψε γενναία κατά της διαφθοράς».

«Η Ρωσία του Πούτιν κατασκεύασε κατηγορίες εναντίον του, τον δηλητηρίασε, τον έστειλε σε μία αρκτική αποικία καταδίκων και τώρα κατά τρόπο τραγικό πέθανε», συμπλήρωσε ο λόρδος Κάμερον.

