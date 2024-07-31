Κάμαλα Χάρις: Το Ισραήλ έχει δικαίωμα να αμυνθεί έναντι της Χεζμπολάχ

Η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος και υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, Κάμαλα Χάρις, έκρινε χθες Τρίτη πως το Ισραήλ έχει το «δικαίωμα να αμυνθεί» έναντι της Χεζμπολάχ, η οποία είναι «τρομοκρατική οργάνωση».

Ωστόσο «πρέπει να εργαστούμε για να υπάρξει διπλωματική λύση ώστε να τερματιστούν οι επιθέσεις», πρόσθεσε η κυρία Χάρις, μετά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε νότιο προάστιο της Βηρυτού, η οποία είχε στόχο κατά τον ισραηλινό στρατό κορυφαίο στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα του λιβανικού κινήματος, που ευθυνόταν κατ’ αυτόν για την επίθεση του Σαββάτου στο προσαρτημένο στο Ισραήλ τμήμα του υψιπέδου του Γκολάν, όταν σκοτώθηκαν 12 παιδιά.

