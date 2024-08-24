Αντιπροσωπεία της Χαμάς μεταβαίνει στο Κάιρο - Δεν θα μετάσχει στις διαπραγματεύσεις

Αντιπροσωπεία της Χαμάς βρίσκεται καθ' οδόν για το Κάιρο όπου διεξάγονται διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, αλλά δεν θα μετάσχει σε αυτές, δήλωσε σήμερα στέλεχος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο AFP.

«Η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των αιγυπτιακών υπηρεσιών πληροφοριών για να ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται (...) Αυτό δεν σημαίνει ότι η Χαμάς θα μετάσχει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις» σημείωσε το στέλεχος αυτό, το οποίο ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Πριν από μια εβδομάδα, οι μεσολαβητές από τις ΗΠΑ, το Κατάρ και την Αίγυπτο είχαν συνομιλίες με τους επικεφαλής των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών στην Ντόχα επί ενός σχεδίου για την επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ.

Ο νέος αυτός κύκλος διαπραγματεύσεων συνεχίζεται από χθες, Παρασκευή, στο Κάιρο παρουσία του διευθυντή της CIA Ουίλιαμ Μπερνς, του συντονιστή του Λευκού Οίκου για τη Μέση Ανατολή Μπρετ Μακγκερκ, του επικεφαλής της Μοσάντ Ντέιβιντ Μπαρνέα και του επικεφαλής της Σιν Μπετ Ρόνεν Μπαρ.

Αν και δεν μετέχει στις συνομιλίες, η Χαμάς ενημερώνεται για την πορεία τους από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ.

