Η αστυνομία του Ισραήλ και η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ επιβεβαίωσαν σήμερα ότι η έκρηξη βόμβας που σημειώθηκε χθες Κυριακή στο Τελ Αβίβ ήταν τρομοκρατική επίθεση.Ο άνδρας που έφερε τη βόμβα, η οποία εξερράγη κοντά σε συναγωγή, σκοτώθηκε, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε.

«Μπορεί πλέον να επιβεβαιωθεί ότι επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση», επεσήμαναν η αστυνομία και η Σιν Μπετ σε κοινή τους ανακοίνωση.

Η χθεσινή έκρηξη σημειώθηκε περίπου μία ώρα αφού ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έφτασε στο Τελ Αβίβ για να συναντηθεί με Ισραηλινούς ηγέτες και να πιέσει για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι επιθέσεις με βόμβες ήταν συχνές στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της δεύτερης παλαιστινιακής ιντιφάντα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όμως πλέον είναι σπάνιο φαινόμενο.

Η Χαμάς και ο Ισλαμικός Τζιχάντ ανέλαβαν την ευθύνη

Οι ένοπλες πτέρυγες της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ ανέλαβαν σήμερα με κοινή τους ανακοίνωση την ευθύνη «για την επίθεση αυτοκτονίας» που σημειώθηκε χθες Κυριακή το βράδυ στο Τελ Αβίβ, απειλώντας παράλληλα να εξαπολύσουν και άλλες επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, και οι Ταξιαρχίες αλ Κοντς, η ένοπλη πτέρυγα του Ισλαμικού Τζιχάντ, εξήγησαν ότι οι επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον του Ισραήλ «θα επανέλθουν στο προσκήνιο για όσο διάστημα διαρκούν οι σφαγές της (ισραηλινής) κατοχής, οι επιχειρήσεις εκτοπισμού αμάχων και η πολιτική δολοφονιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

