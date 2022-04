Τουλάχιστον έξι άνθρωποι είναι νεκροί, ενώ τουλάχιστον άλλοι εννέα τραυματίστηκαν, μετά από ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που έγινε σήμερα το πρωί στο κέντρο της του Σακραμέντο στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, όπως ανέφερε η τοπική αστυνομία σε μία ανάρτησή της, στο Twitter.

Σύμφωνα με την αστυνομία αρκετά οικοδομικά τετράγωνα σε έναν εμπορικό δρόμο στο κέντρο της πόλης έχουν αποκλειστεί, ενώ διεξάγονται έρευνες.

Σε βίντεο του διαδικτύου φαίνονται άνθρωποι να πυροβολούν και να τρέχουν στο δρόμο. Το Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τα σχετικά βίντεο.

#BREAKING: New video from the shooting in downtown Sacramento, California appears to capture fully automatic gunfire. Up to 6 fatalities reported at this time. pic.twitter.com/oHUFea5vF6