«Θέλουμε να βλέπουμε το Αιγαίο Πέλαγος και την Ανατολική Μεσογείο ως μια λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας» τόνισε σήμερα, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη, ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στο Φόρουμ Διπλωματίας που διεξάγεται στην Αττάλεια.

«Για τον λόγο αυτό, όπως απορρίπτουμε τις μονομερείς και μαξιμαλιστικές στάσεις που προσπαθούν να αποκλείσουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου, έτσι και δεν βρίσκουμε σωστές τις μάταιες προσπάθειες που εναποθέτουν ελπίδες στο κλίμα του πολέμου», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η σθεναρή στάση των Τουρκοκυπρίων έχει πλέον αποδείξει σε ολόκληρο τον κόσμο το γεγονός ότι στο νησί της Κύπρου υπάρχουν δύο ξεχωριστοί λαοί και δύο ξεχωριστά κράτη [...]. Πιστεύουμε ότι η θετική ατμόσφαιρα που έχουμε διαμορφώσει με τη γειτονική μας Ελλάδα θα συμβάλει όχι μόνο στην επίλυση των διμερών μας ζητημάτων, αλλά και στον τερματισμό των παραβιάσεων των δικαιωμάτων της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Aκολουθεί το βίντεο με όλες τις δηλώσεις του Ερντογάν:

Πηγή: skai.gr

