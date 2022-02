Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρές καταιγίδες που σάρωσαν σήμερα την Ευρώπη, με την ταχύτητα των ανέμων να φθάνει τα 180 χιλιόμετρα/ώρα, προκαλώντας προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στην Πολωνία, άνεμοι έως και 125 χλμ/ώρα προκάλεσαν σοβαρές καταστροφές σε περίπου 500 σπίτια, διέλυσαν στέγες, ξερίζωσαν δέντρα και βύθισαν στο σκοτάδι 324.000 νοικοκυριά σε ολόκληρη τη χώρα.

Δύο εργάτες σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν, όταν η καταιγίδα ανέτρεψε έναν γερανό σε μια οικοδομή στην Κρακοβία (νότια).

Ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε από την πτώση δέντρου, το οποίο κατέληξε πάνω στο αυτοκίνητό του, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η Τσεχία επλήγη, επίσης, από την κακοκαιρία, όπου περισσότερα από 300.000 νοικοκυριά δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ σημαντικά προβλήματα προέκυψαν στις συγκοινωνίες, καθώς δέντρα που ξεριζώθηκαν έπεσαν σε δρόμους και σιδηροδρομικές γραμμές.

Θυελλώδεις άνεμοι, με ριπές ανέμου στα 181 χλμ/ώρα, καταγράφηκαν στη Σνέζκα, το ψηλότερο βουνό στην Τσεχία, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τρία παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, έπειτα από ένα ατύχημα στο νοτιοδυτικό μέρος της χώρας. Ο αέρας άνοιξε το καπό ενός αυτοκινήτου ρίχνοντάς το με δύναμη πάνω σε ένα άλλο όχημα.

🇩🇪A storm swept across Germany Wednesday night toppling trees and causing widespread delays to rail and air traffic, with meteorologists warning that further extreme weather is on the way. pic.twitter.com/rOgM2p3toK