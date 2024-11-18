Καινούρια σχέση με την Κίνα θα επιδιώξει στην G20 ο Στάρμερ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να ανοίξει μία καινούρια «ρεαλιστική και σοβαρή σχέση» με την Κίνα, είπε ο Κιρ Στάρμερ ενόψει της έναρξης της συνόδου του G20 στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός θα έχει εντός της Δευτέρας διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ στο περιθώριο της συνόδου, την πρωτη συνάντηση μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών εδώ και περισσότερο από πέντε χρόνια.

Ο κ. Στάρμερ στάθηκε στη μεγάλη σημασία της κινεζικής οικονομίας για να σημειώσει ότι «είναι σωστό» η κυβέρνησή του να έχει διάλογο με το Πεκίνο.

Οι σημερινές συνομιλίες αναμένεται να έχουν ως αντικείμενο τη διεθνή σταθερότητα, την κλιματική αλλαγή και την οικονομική ανάπτυξη.

Η Ντάουνινγκ Στριτ επιμένει πως ο πρωθυπουργός θα είναι «σκληρός» με τον Κινέζο πρόεδρο στα θέματα που χρήζουν «ειλικρινούς συζήτησης» λόγω διαφωνιών.

Παρόλα αυτά, η προσέγγιση της νέας βρετανικής κυβέρνησης ανησυχεί τους σφοδρούς επικριτές της κινεζικής επιρροής στους κόλπους των Συντηρητικών της αντιπολίτευσης.

Πολιτικοί σχολιαστές επισημαίνουν παράλληλα ότι η προσπάθεια Στάρμερ να φέρει τη Βρετανία πιο κοντά στην Κίνα θα έχει αρνητική υποδοχή από τον επόμενο Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και το επιτελείο του.

