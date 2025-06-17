Βόλος: Κρουαζιερόπλοιο με πάνω από 5.000 επιβαίνοντες έδεσε στο λιμάνι

Ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον σύγχρονα κρουαζιερόπλοια του κόσμου, το «Norwegian Viva», κατέπλευσε σήμερα στο λιμάνι του Βόλου και έδεσε στις προβλήτες του τουριστικού τμήματος του λιμανιού μεταφέροντας χιλιάδες επιβάτες που επισκέπτονται τα αξιοθέατα της περιοχής.

Το γιγαντιαίο κρουαζιερόπλοιο «Norwegian Viva» με σημαία από τις Μπαχάμες, που έχει μήκος 293 μέτρα, κατέπλευσε στις 7 το πρωί, προερχόμενο από την Κωνσταντινούπολη με περισσότερους από 5.000 επιβαίνοντες, εκ των οποίων οι 3.543 είναι τουρίστες και 1.467 αποτελούν το πλήρωμα.

Στο λιμάνι υπήρχαν και δεκάδες τουριστικά λεωφορεία για την επιβίβαση και μεταφορά των τουριστών στο Πήλιο, στα μουσεία του Βόλου και στα Μετέωρα, ενώ άλλοι πλημμύρισαν το κέντρο του Βόλου για να γνωρίσουν την καθημερινότητα της πόλης.

Το «Norwegian Viva» έχει προγραμματισμένο απόπλου στις 5 το απόγευμα με προορισμό τη Σμύρνη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.