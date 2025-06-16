Αφού αγόρασε περίπου 20 bulkers στην αγορά μεταχειρισμένων πλοίων από τις αρχές του 2023, o όμιλος Βαφειά στρέφει την προσοχή του στα product carriers, εντοπίζοντας μια ευκαιρία εν μέσω πτώσης των τιμών, μεταδίδει η Tradewinds με βάση ρεπορτάζ του Χάρη Παπαχρήστου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο πηγές, ο βραχίονας δεξαμενόπλοιων της Vafias, η Stealth Maritime, ολοκλήρωσε δύο ξεχωριστές εξαγορές πλοίων MR2 από την United Overseas Group (UOG) υπό την ηγεσία του Πέτρου Γεωργιόπουλου και την d'Amico International Shipping (DIS).

Οι 2 συναλλαγές

Στην πρώτη συναλλαγή, η Stealth πιστεύεται ότι θα δαπανήσει περίπου 16,8 εκατ. δολάρια για το UOG Constantine G χωρητικότητας 50.000-dwt (κατασκευής 2010).

Το δεύτερο πλοίο που πρόκειται να ενταχθεί στο στόλο της Stealth είναι το 47.200-dwt Glenda Melissa της DIS (κατασκευής 2011), το οποίο φέρεται να έχει πιάσει περίπου 18,5 εκατ. δολάρια.

Και τα δύο πλοία ναυπηγήθηκαν στη Νότια Κορέα - το UOG Constantine G στην SLS Shipbuilding και το Glenda Melissa στην Hyundai Mipo.

Ένας λόγος που μπορεί να εξηγεί τουλάχιστον εν μέρει τη διαφορά τιμής μεταξύ των δύο είναι ότι το Glenda Melissa έχει προγραμματιστεί να περάσει από ειδική επιθεώρηση αμέσως μετά την αλλαγή των ιδιοκτητών, σημειώνεται στο δημοσίευμα της Tradewinds.

Η γενική τάση για τις τιμές των πλοίων MR2, ωστόσο, δείχνει πτωτική.

Οι μέσες τιμές για τα 15ετή MR2 που υπολογίζονται από την Clarksons μειώθηκαν στα 18,5 εκατ. δολάρια την περασμένη εβδομάδα - το χαμηλότερο επίπεδό τους από τον Αύγουστο του 2022 και μειωμένες κατά 35% από τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Αυτή η πτώση των τιμών εξηγεί πιθανώς γιατί η οικογένεια Βαφειά άρχισε να «κυνηγάει» και πάλι μεταχειρισμένα δεξαμενόπλοια μετά από μια παύση σχεδόν δύο ετών.

Τα νεότευκτα και οι τελευταίες εξαγορές αυξάνουν το μέγεθος του στόλου MR της Stealth σε 15 πλοία.

Όλα τους ναυπηγήθηκαν στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα, σύμφωνα με τη γενική πολιτική που εφαρμόζεται σχεδόν στο σύνολο των σχεδόν 100 πλοίων με τις δύο ιδιωτικές και τρεις αμερικανικές εισηγμένες εταιρείες του ομίλου.

Η εκποίηση του UOG Constantine G και του Glenda Melissa έχει πιθανώς νόημα τόσο για την UOG όσο και για την DIS, η οποία κατείχε τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία για μεγάλο χρονικό διάστημα και τα εμπορεύονταν μέσω προσοδοφόρων αγορών εμπορευμάτων.

Οι διευθυντές των δύο εταιρειών δεν ανταποκρίθηκαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό, αλλά η ίδια λογική μπορεί να ισχύει και για μια σειρά άλλων πωλήσεων με τις οποίες έχουν συνδεθεί πρόσφατα.

Σύμφωνα με διάφορους μεσίτες, η UOG πούλησε επίσης το UOG Despina V, χωρητικότητας 51.200-dwt, και το UOG Phoenix, χωρητικότητας 47.400-dwt (και τα δύο κατασκευάστηκαν το 2010), σε αδιευκρίνιστους αγοραστές για περισσότερα από 16 εκατ. δολάρια το καθένα.

Αυτές οι πωλήσεις θα έρθουν να προστεθούν στο UOG Sparta (μετονομάστηκε σε Gianna, κατασκευής 2009) χωρητικότητας 50.000-dwt, το οποίο η UOG είναι ήδη γνωστό ότι έχει ξεφορτώσει, όπως ανέφερε το TradeWinds τον Μάιο.

Η UOG εμπορεύεται όλα αυτά τα πλοία από το 2021, όταν ο Πέτρος Γεωργιόπουλος και ο Λέων Βροντίσσης δημιούργησαν την εταιρεία μετά την εξαγορά της United Arab Chemical Carriers (UACC).

Όσον αφορά την DIS, οι χρηματιστές αναφέρουν ότι συμφώνησε πριν από λίγες εβδομάδες να πουλήσει το 47.200-dwt Glenda Melody (κατασκευής 2011) έναντι 17,9 εκατ. δολαρίων.

Τόσο το Glenda Melissa όσο και το Glenda Melody αποτελούσαν μέρος τεσσάρων αδελφών πλοίων που η DIS συνήθιζε να κατέχει από κοινού με την Glencore.

Πηγή: skai.gr

