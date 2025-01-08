Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πυραυλική επίθεση στη Ζαπορίζια - Τουλάχιστον 13 νεκροί και 30 τραυματίες

Ο νεότερος απολογισμός από τη ρωσική επίθεση στην πόλη της νότιας Ουκρανίας

Ζαπορίζια

Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σήμερα το μεσημέρι στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

«Δεκατρείς οι νεκροί. Τριάντα τραυματίες έπειτα από επίθεση του εχθρού στη Ζαπορίζια διακομίστηκαν στα νοσοκομεία», δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram, ο οποίος είχε ανακοινώσει προηγουμένως τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο κυβερνήτης συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα να κείτονται στη μέση του δρόμου και αυτοκίνητα να φλέγονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Ουκρανία Ζαπορίζια
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark