Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σήμερα το μεσημέρι στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.

#MainFromUkraine Jan 08, ’24



✅ At least 13 people were killed & 29 injured, including a 13-year-old girl, after Russian forces bombed the industrial infrastructure in Zaporizhzhia



✅ The lowest 🇷🇺 oil exports in 16 months have dropped by 540K barrels per day since Oct



✅… pic.twitter.com/R2Scj6e8fg January 8, 2025

«Δεκατρείς οι νεκροί. Τριάντα τραυματίες έπειτα από επίθεση του εχθρού στη Ζαπορίζια διακομίστηκαν στα νοσοκομεία», δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram, ο οποίος είχε ανακοινώσει προηγουμένως τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Ο κυβερνήτης συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα να κείτονται στη μέση του δρόμου και αυτοκίνητα να φλέγονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.