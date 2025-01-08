Δεκατρείς άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 30 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση σήμερα το μεσημέρι στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής.
#MainFromUkraine Jan 08, ’24
✅ At least 13 people were killed & 29 injured, including a 13-year-old girl, after Russian forces bombed the industrial infrastructure in Zaporizhzhia
✅ The lowest 🇷🇺 oil exports in 16 months have dropped by 540K barrels per day since Oct
✅… pic.twitter.com/R2Scj6e8fg— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) January 8, 2025
«Δεκατρείς οι νεκροί. Τριάντα τραυματίες έπειτα από επίθεση του εχθρού στη Ζαπορίζια διακομίστηκαν στα νοσοκομεία», δήλωσε ο κυβερνήτης Ιβάν Φιόντοροφ στο Telegram, ο οποίος είχε ανακοινώσει προηγουμένως τον θάνατο ενός ανθρώπου.
Ο κυβερνήτης συνόδευσε το μήνυμά του με φωτογραφίες που δείχνουν πτώματα να κείτονται στη μέση του δρόμου και αυτοκίνητα να φλέγονται.
