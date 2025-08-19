Κάγια Κάλας: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον επόμενο μήνα

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε την Τρίτη ότι η ΕΕ θα συνεχίσει να στοχεύει την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τον επόμενο μήνα.

Η Κάλας δήλωσε στην τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σημερινή σύνοδο κορυφής ήταν εμφανής» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Ρώσο πρόεδρο ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο

Πηγή: skai.gr

