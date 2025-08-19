Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης, σύμφωνα με το Axios.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επεξεργαστούν μια λεπτομερή πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν και την παροχή αμερικανικής αεροπορικής ισχύος.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ και Ευρώπη αποτελούν βασικό αίτημα του Κιέβου. Μετά από μήνες άρνησης να συζητήσει το θέμα, ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται πλέον διατεθειμένος να εμπλακεί σε ένα τέτοιο σχήμα.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ επανέλαβε ότι δεν θα υπάρξουν αμερικανικά στρατεύματα στο ουκρανικό έδαφος, αλλά τόνισε ότι είναι ανοικτός να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη σε ευρωπαϊκές δυνάμεις που ενδέχεται να αναπτυχθούν στην Ουκρανία. Ο ίδιος εκτίμησε μάλιστα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα αποδεχθεί τις αμερικανο-ευρωπαϊκές εγγυήσεις, «αλλά θα το ξέρουμε τις επόμενες εβδομάδες».

Η ρωσική θέση

Την ώρα που οι συζητήσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη στον Λευκό Οίκο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωνε ότι «κατηγορηματικά» απορρίπτει την πιθανότητα «στρατιωτικής δύναμης με συμμετοχή χωρών του ΝΑΤΟ» στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή του Axios, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ στη σύνοδο κορυφής ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει επί της αρχής τις εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά ανέφερε την Κίνα ως πιθανό εγγυητή.

Το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών του Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και επτά Ευρωπαίους ηγέτες. Ο Τραμπ συμφώνησε με τους Ευρωπαίους να κινηθούν σε ένα πλαίσιο «τύπου Άρθρου 5» του ΝΑΤΟ, χωρίς ωστόσο να ξεκαθαρίσει το αμερικανικό αποτύπωμα.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε στο Fox News ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, αλλά τόνισε ότι οι Ευρωπαίοι είναι διατεθειμένοι να στείλουν στρατεύματα «εκτός πλαισίου ΝΑΤΟ». «Εμείς θα βοηθήσουμε από αέρος», είπε.

Η επιτροπή Ρούμπιο

Σύμφωνα με το Axios, συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή ΗΠΑ-Ευρώπης-Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θα καταρτίσει το τελικό σχέδιο.

«Τις επόμενες μέρες όλοι θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε καθαρή αρχιτεκτονική», είπε Ουκρανός αξιωματούχος.

Τα δύσκολα ζητήματα

Η πιθανή ανάπτυξη ευρωπαϊκής δύναμης στην Ουκρανία ίσως είναι το πιο δύσκολο σημείο για τον Πούτιν να αποδεχθεί, ενώ οι εδαφικές παραχωρήσεις αποτελούν το πιο δύσκολο ζήτημα για τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, στη συνάντησή του με τον Τραμπ, φέρεται να δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει τα εδαφικά θέματα, αλλά τόνισε ότι αυτά πρέπει να διαπραγματευθούν απευθείας με τον Πούτιν. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, ο Τραμπ συμφώνησε.

Όταν ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν το βράδυ της Δευτέρας, του είπε ότι θα πρέπει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι για να συζητήσουν τα εδαφικά αιτήματα και τον προέτρεψε να είναι «ρεαλιστής».

Δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία ή τόπος για μια τέτοια συνάντηση. Ο Τραμπ και οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως το τέλος Αυγούστου, αλλά ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ τόνισε την Τρίτη ότι θα χρειαστεί προεργασία σε τεχνικό επίπεδο πριν καθίσουν οι ηγέτες στο ίδιο τραπέζι.

