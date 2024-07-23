Η σύζυγος του Τζούλιαν Ασάνζ (Julian Assange) , Στέλλα, μοιράστηκε στα social media φωτογραφίες του ιδρυτή των WikiLeaks και των παιδιών τους – οι πρώτες εικόνες που δίνονται στη δημοσιότητα μετά την απελευθέρωση του Ασάνζ από τις βρετανικές φυλακές τον Ιούνιο και την επιστροφή του στην Αυστραλία.

Πρόκειται για μία οικογενειακή φωτογραφία σε κάποια παραλία της Αυστραλίας, με λεζάντα "Family photo!"

Δεν είναι σαφές πότε και πού τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Στέλα Ασάνζ μοιράστηκε άλλη μια φωτογραφία με τον σύζυγό της της στο Instagram, αγκαλιά και χαμογελαστοί κάτω από ένα δέντρο και με τη λεζάντα "Free! (ελεύθερος)".

Αφού πέρασε τα τελευταία πέντε χρόνια σε φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα προηγούμενα επτά ως πρόσφυγας στην Πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, ο ιδρυτής του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, δεν έκανε καμία δήλωση όταν επέστρεψε στην Αυστραλία στις 26 Ιουνίου.

Η σύζυγός του δήλωσε ότι σκοπεύει να αναρρώσει και να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή,

«Ο Τζούλιαν σχεδιάζει να κολυμπάει στον ωκεανό κάθε μέρα, σχεδιάζει να κοιμηθεί σε πραγματικό κρεβάτι, σχεδιάζει να γευτεί αληθινό φαγητό και σχεδιάζει να απολαύσει την ελευθερία του», είχε πει χαρακτηριστικά.

