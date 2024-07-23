Λογαριασμός
Ισραηλινά μαχητικά έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό

Λίβανος Ισραήλ

Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έσπασαν σήμερα το φράγμα του ήχου πάνω από τη Βηρυτό και άλλες περιοχές του Λιβάνου, όπως ανέφεραν πηγές ασφαλείας και μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ διεξάγεται παράλληλα με τον πόλεμο στη Γάζα που μαίνεται εδώ και εννέα μήνες. Αν και οι εχθροπραξίες έχουν σε μεγάλο βαθμό περιοριστεί σε περιοχές κοντά στα σύνορα, η σύγκρουση έχει προκαλέσει φόβους για έναν ευρύτερο πόλεμο.

Το δημόσιο Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε πως εχθρικά αεροπλάνα έσπασαν το φράγμα του ήχου πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από τη Βηρυτό και τα προάστιά της καθώς και πάνω από άλλες περιοχές του Λιβάνου. Στη Βηρυτό, κάτοικοι άκουσαν δύο κρότους.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τον ισραηλινό στρατό.

Η σύγκρουση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ είναι η χειρότερη από τον πλήρους κλίμακας πόλεμο ανάμεσά τους που είχε ξεσπάσει το 2006.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

