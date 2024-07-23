Οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος προμηθευτής όπλων του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με το ινστιτούτο ερευνών SIPRI με έδρα τη Στοκχόλμη, το 99% των εισαγωγών όπλων για το Ισραήλ μεταξύ 2019 και 2023 προέρχεται από τις ΗΠΑ (69%) και τη Γερμανία (30%).



Πριν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, οι εξαγωγές όπλων από την Ουάσινγκτον υπολογίζεται ότι ξεπερνούσαν τα τρία δις δολάρια ετησίως. Σε απόλυτους αριθμούς ωστόσο το Ισραήλ υστερεί σε σχέση με άλλες χώρες της περιοχής. Κατά την τελευταία πενταετία οι ΗΠΑ παρέδωσαν το 15% των εξαγωγών όπλων τους στη Σαουδική Αραβία, το 8,2% στο Κατάρ, το 4,5% στο Κουβέιτ και μόλις το 3,6% των εξαγωγών παραδόθηκε στο Ισραήλ.



Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι συνολικές εισαγωγές όπλων για το Ισραήλ πέρυσι δεν ήταν σημαντικά υψηλότερος σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Με ποια όπλα προμηθεύουν οι ΗΠΑ το Ισραήλ;

Η παράδοση βαρέων βομβών στο Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη στις ΗΠΑ. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο Τζο Μπάιντεν ανέστειλε τον Μάιο την παράδοση βαρέων βομβών για αρκετές εβδομάδες δεν αλλάζει τη συστηματική και σταθερή ροή αμερικανικών όπλων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.



Η βόμβα MK84 βάρους 907 κιλών είναι μία από τις μεγαλύτερες συμβατικές βόμβες ελεύθερης πτώσης στο οπλοστάσιο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Περιέχει περισσότερα από 400 κιλά εκρηκτικών Triton και μπορούν να διαπεράσουν τσιμεντένιες και μεταλλικές κατασκευές, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Η εν λόγω βόμβα χρησιμοποιείται συχνά εναντίον βαριά οχυρωμένων στόχων ή υπόγειων καταφυγίων. Η χρήση της σε πυκνοκατοικημένες περιοχές θεωρείται από τους ειδικούς ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη εξαιτίας της μεγάλης ακτίνας έκρηξης και των τεράστιων καταστροφών που μπορούν να προκαλέσουν.

Γιατί είναι αμφιλεγόμενη η στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ;

Πέρυσι, η γερμανική κυβέρνηση ενέκρινε εξαγωγές όπλων συνολικής αξίας 326,5 εκατ. ευρώ προς το Ισραήλ. Από το ποσό αυτό, τα 306,3 εκατ. ευρώ αφορούσαν αμυντικό εξοπλισμό και περίπου 20 εκατ. ευρώ πολεμικά όπλα.



Η γερμανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ έχει επανειλημμένα βρεθείστο στόχαστρο κριτικής στο παρελθόν. Τον περασμένο Απρίλιο ωστόσο η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR) κατέθεσε κατεπείγουσα αίτηση στο Διοικητικό Δικαστήριο του Βερολίνου με στόχο την παύση των γερμανικών παραδόσεων όπλων στο Ισραήλ.



Το ECCHR κατέθεσε αγωγή εκ μέρους πέντε Παλαιστινίων που ζουν στη Λωρίδα της Γάζας, των οποίων οι συγγενείς είχαν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις με βόμβες. Το δικαστήριο απέρριψε τις αιτήσεις στα μέσα Ιουνίου με την αιτιολογία ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δρούσε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις διεθνείς υποχρεώσεις όταν ενέκρινε τις εξαγωγές.



Επιμέλεια: Χρύσα Βαχτσεβάνου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.