Πέθανε ο Robert Towne, ο βραβευμένος με Όσκαρ σεναριογράφος πολλών γνωστών ταινιών, συμπεριλαμβανομένου του αριστουργηματικού φιλμ νουάρ «Chinatown» του 1974, με πρωταγωνιστές τον Jack Nicholson και τη Faye Dunaway. Ήταν 89 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η συνεργάτιδα του Ρόμπερτ Τάουνι, Carri McClure, η οποία δήλωσε ότι πέθανε «ειρηνικά στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την αγαπημένη του οικογένεια».

BREAKING: Robert Towne, an Oscar-winning screenwriter whose work on "Chinatown" became a model of the art form, dies at 89. https://t.co/Mo8PR6ICM5 — The Associated Press (@AP) July 2, 2024

Ο Towne κέρδισε το Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου για το «Chinatown», το οποίο τον περασμένο μήνα γιόρτασε τα 50 χρόνια από την κυκλοφορία του. Είχε μια εξαιρετικά παραγωγική περίοδο στη δεκαετία του 1970, γράφοντας ταινίες όπως το «Shampoo», με πρωταγωνιστή τον Warren Beatty και το «The Last Detail», με πρωταγωνιστή τον Nicholson. Ο Robert Towne είχε γράψει διάφορες σκηνές σε πολύ γνωστές ταινίες, όπως ο «Νονός», στις οποίες δεν αναφερόταν το όνομά του.

Ο Towne έγραψε το σενάριο για την ταινία «The Firm», με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise, και συνεργάστηκε με τον ηθοποιό στις δύο πρώτες ταινίες «Mission: Impossible».

Πάντα σε μεγάλη ζήτηση, ο Towne έγραψε το σενάριο της συνέχειας του «Chinatown» -«The Two Jakes»- σε σκηνοθεσία Nicholson, και διετέλεσε σύμβουλος παραγωγής στη βραβευμένη με Emmy σειρά «Mad Men». Επιπλέον, σκηνοθέτησε τέσσερις ταινίες, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Tequila Sunrise» του 1988 με πρωταγωνιστές τους Kurt Russell, Michelle Pfeiffer και Mel Gibson. Ο Towne έγραψε και το σενάριο της ταινίας αυτής.



Πηγή: skai.gr

