Μια γυναίκα στην Ινδονησία, η οποία αγνοούνταν και αναζητούνταν από τους συγγενείς της, βρέθηκε τελικά νεκρή σήμερα στην κοιλιά ενός πύθωνα, που την είχε καταπιεί ολόκληρη.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στην επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι, στο χωριό Σιτέμπα.

Woman found dead swallowed by python in South Sulawesi - Archipelago - The Jakarta Post #jakpost https://t.co/E1lYLsGoQK pic.twitter.com/MAXdBTqNXA — The Jakarta Post (@jakpost) July 3, 2024

Η 36χρονη εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τρίτης για να αγοράσει φάρμακα για το άρρωστο παιδί της και δεν επέστρεψε ποτέ.

Οι συγγενείς της, ανήσυχοι, πήγαν να την αναζητήσουν και ο σύζυγός της ανακάλυψε τα παπούτσια και το παντελόνι της πεσμένα στο έδαφος, περίπου 500 μέτρα από το σπίτι τους.

Λίγο μετά, ο άντρας εντόπισε έναν τεράστιο πύθωνα, περίπου δέκα μέτρα από το μονοπάτι και υποψιάστηκε τι είχε συμβεί αφού παρατήρησε την «πολύ μεγάλη» κοιλιά του ερπετού.

Στη συνέχεια κάλεσε τους κατοίκους του χωριού να τον βοηθήσουν να ανοίξει το στομάχι του ερπετού και τότε εμφανίστηκε το σώμα της γυναίκας του.

Τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, αλλά αρκετοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια από πύθωνες που τους κατάπιαν.

Συχνοί οι θάνατοι από πύθωνα

Στις αρχές Ιουνίου, μια 45χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο στομάχι ενός δικτυωτού πύθωνα (Σ.τ.Σ: ο δικτυωτός πύθωνας είναι ένα είδος πύθωνα ιθαγενές στη Νότια και Νοτιοανατολική Ασία, το μακρύτερο φίδι στον κόσμο και το τρίτο βαρύτερο), μήκους περίπου πέντε μέτρων.

Το περιστατικό εκείνο σημειώθηκε στην ίδια επαρχία του Νότιου Σουλαουέζι, που ονομάζεται επίσης Κελέβη, αλλά σε άλλο χωριό.

Τον περασμένο χρόνο, κάτοικοι της περιοχής Τινάνγκεα, στα νοτιοανατολικά του νησιού Σουλαουέζι, σκότωσαν έναν πύθωνα οκτώ μέτρων, όταν διαπίστωσαν ότι προσπαθούσε να στραγγαλίσει και να καταπιεί έναν αγρότη.

Το 2018, μια 54χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε έναν πύθωνα επτά μέτρων στην κοινότητα Μούνα, στα νοτιοανατολικά της ίδιας περιοχής. Τον προηγούμενο χρόνο, πύθωνας 4 μέτρων έφαγε έναν αγρότη στο δυτικό Σουλαουέζι σε μια φυτεία φοινικέλαιου



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.