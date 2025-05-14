Έναν άκρως ευρηματικό τρόπο βρήκε ο βουλευτής του κόμματος Più Europa, Ρικάρντο Μάτζι, προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για το θέμα του δημοψηφίσματος στην Ιταλία.

Ο βουλευτής αποφάσισε να ντυθεί... φάντασμα μέσα στο Κοινοβούλιο φορώντας ένα σεντόνι. Κατέβηκε με φόρα τα σκαλιά της βουλής και στη συνέχεια κάθισε σε μία καρέκλα σαν να μη συμβαίνει τίποτα με την ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι να τον κοιτάει έκπληκτη. Στη συνέχεια άρχισε να φωνάζει σχετικά με το δημοψήφισμα το οποίο θα λάβει χώρα στην Ιταλία στις 8 και 9 Ιουνίου για την εργασία και για την υπηκοότητα των αλλοδαπών.

«Θυμάστε, πρόεδρε Μελόνι, όταν κατηγορούσατε τις κυβερνήσεις ότι φιμώνουν τα δημοψηφίσματα, ότι δυσφημούν τη συμμετοχή. Το θυμάστε αυτό; Ήταν το 2016 και το 2022», είπε ο βουλευτής Μάτζι, στον απόηχο των πρόσφατων δηλώσεων του προέδρου της Ιταλικής Γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσα, ο οποίος είπε πως θα κανει εκστρατεία για μποϊκοτάζ του δημοψηφίσματος.

Ο πρόεδρος της Κάτω Βουλής, Λορέντζο Φοντάνα, απέβαλε τον Ρικάρντο Μάτζι, λέγοντας ότι δεν μπορεί να βρίσκεται εντός της αίθουσας, ντυμένος με αυτόν τον τρόπο. Την ίδια ώρα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός παρακολουθούσε τη σκηνή χαμογελώντας. Το προσωπικό ασφαλείας απομάκρυνε τον βουλευτή από το κοινοβούλιο, με τη διαδικασία να συνεχίζεται κανονικά.

Όπως έγραψε ο βουλευτής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram: «Απλώς ζητάμε από τον πρόεδρο της βουλής να ενημερώσει τους πολίτες για το δημοψήφισμα. Δεν το ζητάμε σαν χάρη, είναι η υποχρέωσή του. Στις 8 και στις 9 Ιουνίου ψηφίζουμε δίχως φόβο».

Πηγή: skai.gr

